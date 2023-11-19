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再降26億 粵第1高樓二度流標 業界：房企自顧不暇

中國新聞組／北京19日電
世茂深港國際中心法拍流標，圖為該建案蓋到一半就被司法查封。（取材自微博）
世茂深港國際中心法拍流標，圖為該建案蓋到一半就被司法查封。（取材自微博）

中國房市仍陷困局，企業為自救出售資產止血；深圳668公尺的「中國第一高樓」世茂深港國際中心停工淪爛尾樓後，二次拍賣再降價26億仍乏人問津。全球資產管理龍頭黑石集團也傳出打包拋售中國境內物流資產消息。為了刺激買氣，廈門15日起全域限購解除，預計其他熱點城市很快會跟進。

財經網媒「市界」報導，深圳市龍崗區龍城街道「12宗地土地使用權及地上物」16日在京東拍賣流標。這並非世茂深港國際中心首次拍賣，上回在今年7月5日，以起拍價人民幣130億4400萬元，相當於估值163億500萬元的8折，並附帶6億5200萬元的保證金開始拍賣。

第2次拍賣從104億3500萬元開始喊價，比首次拍賣價再降26億元，而且兩次的拍賣分別吸引3萬人和1萬人關注，但是都沒有人出手願意承接，中國第一高樓繼續爛尾。

世茂集團在2017年以240億元購得這塊淪爛尾的中國第一高樓土地，並規劃首期開工於3年內完成進度的50%，預計5年內完工。如今世茂深陷債務危機，第一高樓施工進度遲滯，今年5月更被北京市高級人民法院裁定，深港國際中心項目已被列為重點風險建案。

報導引述從事不良資產收購的不具名資深從業者表示，就算世茂深港國際中心是標榜價值超百億的資產，但當前許多房企自顧不暇，幾乎沒有人買得起，即便有實力者大都心存觀望。

澎湃新聞報導，全球資產管理龍頭黑石集團正在打包拋售中國境內的物流資產，知情人士透露，黑石集團此舉是為了「投資回報率更好的項目」，而出售部分「收益不特別理想的項目」。因此，這11個物流園區逾100億元的價格已算是「折扣價」，且目前已經有意向交易對象。

另據時代財經報導，廈門市住房保障和房屋管理局15日發布「關於進一步優化房地產市場相關政策的通知」，從解除限購、調整住房信貸，家庭住房套數等多方面對廈門當前的房地產政策進行了優化。

這意味著廈門全域取消限購。易居研究院研究總監嚴躍進指出，過去，各地限購政策有所保留，但現在進入到全面放鬆的新階段，「不僅郊區放鬆限購，市區也要放鬆限購」。

有房產中介指出，15日之後，部分戶型的優惠力度有所上升，「一套900萬的房子馬上優惠了30萬」，本周看房的到訪量也提高，但成交量提升不大。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，從政策效果來看，一定會有部分人群，特別是看好特區內長期價值的人群進入市場，「但這個增長對全市房地產體量的保持，並不能帶來很明顯的提振」。

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