中美直飛航班加速增班 業內樂觀：明年商旅互動快速恢復

中國業內人士分析，2024年將是中美航空及商旅互動快速恢復的一年。示意圖。（路透）

2023年11月9日起，中美間定期直飛客運航班再次增班。在2023/2024冬春航季，中美直飛客運航班有望每周從目前48班增至70班，雙方航空公司每周各運營35班。據中國業內人士分析，這不僅釋放了中美市場向好的積極信號，票價也可望進一步下降，「業內目前普遍非常樂觀，認為明（2024）年將是中美航空及商旅互動快速恢復的一年。」

中國官媒環球時報報導，11月9日起，包括國航、東航、南航、海航和川航等多家航司都「上新」了中美直飛航班。通過查詢在線預定平台相關數據發現，10月中美航班的機票預訂量已較年初增長了近2倍。

在票價方面，據某機票預訂平台，11月從上海至舊金山的單程機票價格已由年初的1.5萬元（人民幣，下同）大幅下降，近期甚至出現了5000元左右的低於「腰斬價」的直飛票價。而9月份，北京 、上海、廣州三地去往美國的直飛機票最低價格還徘徊在7000至9000元。

報導引述飛友科技CADAS高級分析師田嘉禾表示，今年以來，中美直飛機票價格已逐漸回落，預判供給的不斷恢復勢必引領票價在未來進一步下降。在一家綜合性出遊平台負責機票代理業務的李琴說，近期剛恢復的航班價格下降，短期原因在於剛剛啟動增班，這部分新增航線 的出發時間都比較緊，而美國簽證辦理周期長、難度大，預計在短期波動後，票價應會趨於穩定。

中美航班此前受新冠疫情 的爆發影響大幅削減。2020年3月，中國民航局開始實施國際客運航班「五個一」政策，中美航班的運營頻次降至低谷，此後雖逐步增班但進展緩慢。直至今年1月初，國際客運航班數量和客座率的臨時限制取消，中美間定期直飛客運航班才開始啟動恢復。

「從每周12班增加至每周36班，間隔了約4個月左右。之後不到兩個月，增班至每周48班，並在10天之後再次增班，中美之間除了直飛航班數量不斷增加，行業很多工作人員都感受到雙方在政策支持層面、新航線審批速度方面出現明顯提升改善。」李琴說，「業內目前普遍非常樂觀，認為明年將是中美航空及商旅互動快速恢復的一年。」

2019年期間，中美往返航班曾達每周超300班。田嘉禾說，即使當前恢復至每周70個直航航班，中美直航也僅恢復到疫情前的20%。一位長期在航司從事相關業務的民航人士說，中美航線進一步恢復，現階段最主要的難點還是在航權政策層面。「若中美航線能夠盡快恢復到按照雙邊協議規定的航線、班次來執行，相信中美航線將會更快恢復到疫情前狀態。」