深圳護士可以開藥啦 全國率先開放專科護士處方權

深圳衛健委發布辦法，自明（2024）年起賦予專科護士處方權。示意圖。（取材自界面新聞）

明年起在深圳也可以掛護士的號？深圳官方近日發布辦法，自明（2024）年起允許專科護士也能開檢查單、治療單、外用類藥品，這意味著深圳在全國率先以立法形式賦予專科護士處方權。消息傳出引發網民「那還要醫師幹嘛」、「護士開處方靠譜嗎」的質疑。不過據當地護士協會解釋，此次僅向專科護士開放處方權，專科護士有嚴格的准入門檻，大家不用擔心。

據深圳特區報報導，由於專科護士沒有「處方權」，出門診時，還得找醫師給病人開處方， 這一局面即將迎來變革。近日發布的「深圳市專科護士培訓和管理辦法」（以下簡稱「辦法」），對專科護士培訓、考核及執業規範等進行規定，專科護士也能開檢查單、治療單、外用類藥品，2024年1月1日起實施。

目前，傷口感染患者在專科護理門診換藥時，需反覆跑醫師、護士診室開化驗單、取樣本、看化驗結果開藥、換藥。明年起，專科護士可開具檢查和外用藥，一站式解決患者傷口換藥問題。

深圳市護士協會會長吳惠平表示，專科護士是在特定專科領域、具有熟練的護理技術和知識、完成專科護士所需要的教育 課程，考試合格的護士。「此次深圳是向專科護士開放處方權，並不是所有普通崗位的護士。」經培訓考核合格的深圳市專科護士可以根據醫療機構授權，在專科護理門診或者社區健康服務機構按照市衛生健康部門公布的目錄開具檢查申請單、治療申請單和外用類藥品。

「辦法」由市衛生健康委會同市醫療保障局制定，對專科護士培訓、考核、管理作出具體規定，明確了專科護士在執業活動中的崗位職責。

賦予專科護士處方權，部分市民有醫療安全方面的顧慮。對此，吳惠平認為，「辦法」是經過業內多輪專家論證的結果，是比較安全的。專科護士也有嚴格的准入門檻。「辦法」規定，在深圳參加專科護士培訓需滿足本科以上護理專業學歷等三個條件。

寶安區人民醫院助理院長楊雲智表示，向專科護士賦予處方權，將有助於推動護理專業化發展，讓更多專科護士從病房到門診、社康中心開展護理，醫護協同工作提升醫療團隊工作效率，也讓患者享有更高效護理服務。