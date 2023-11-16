西班牙超市賣中國試卷 華人家長：讓孩子鞏固中文

西班牙巴塞隆納的一家中國超市賣「名師X題」小學系列卷。（取材自極目新聞/受訪者供圖）

當中國考卷和「老乾媽」辣椒醬一同出現在海外的中國超市時，你會不會感到穿越了？近日，一位網友在社群平台上發帖，表示自己在西班牙巴塞隆納一家中國超市看到貨架上，有一整排中國試卷，引起不少人關注。

極目新聞報導，一群網友笑翻，「到了海外，還是要做題啊」。也有網友為「卷」的發音爭論，「是juàn子，不是juǎn子」、「點進來之前，我還以為是賣捲餅的」、「我還以為是什麼好吃的juǎn子，沒想到是juàn子」。

發文的小蛙同學（化名）是在法國留學的中國學生，今年秋天剛入學，趁萬聖節 和冬令時假期和朋友去西班牙旅遊。她們逛一家中國超市時，發現超市裡竟然有中國試卷賣。一整個貨架上擺放的幾乎都是「名師X題」小學系列卷，旁邊還有一些拼音本。

「我和朋友都覺得很好玩，沒想到這邊的小學生還得做卷子！我立刻就把照片發給了在國內的朋友，大家在震驚之餘都覺得很有意思。」小蛙同學的媽媽是國中數學老師，出於職業本能，還在照片上發現這些卷子主要是語文、數學和英語這三門學科。

小蛙同學在社群平台上的分享，引起了網友的廣泛討論。「我看到大家的留言才知道，當地的一些華人 家長會在中國超市買試卷，給孩子用來做課後練習。」

在西班牙工作的小鄭證實，中國考卷在當地確實存在，因為有華人家長給孩子們買考卷，想讓他們鞏固中文學習。「雖然國外有不少中文學校，但每周幾節課的時間可能不太夠。」

另一位在西班牙的中國留學生 小徐也表示，在西班牙，有一些面向華二代和華三代華僑華人子女招生的中文學校和機構，也需要用這些試卷來幫助華人學生更好地掌握中文。報導說，華人家長為了讓孩子不忘中國文化，加深對中文的學習，可謂是煞費苦心。

除了試卷「出海」，「網文」也出海火了。小蛙同學還透露，她在逛中國超市時經常遇到一些當地人，「我發現他們也很喜歡逛這類超市」。小鄭說，一些「老外」看到中文標誌的貨物，就覺得很有趣。

小蛙同學說：「來法國留學後，我認識了幾位學習中文的法國大學生，她們對我們中國『網文』十分上頭，看的是英文版！雖然我之前就知道我們的『網文』在國外很火，但畢竟以前在現實生活中沒有遇到過。」

中國「網文」在2020年就已經火到海外。據光明日報報導，2020年11月，2020首屆上海國際網路文學周在上海浦東啟動，會上發布的「2020網路文學出海發展白皮書」顯示，中國網路文學正得到越來越多全球讀者的歡迎與認同。截至2019年，國內向海外輸出網路文學作品1萬餘部，涵蓋多個國家和地區。