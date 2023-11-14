「吃飯太認真」 教授吃播帶火美食考古

張良仁教授一邊吃播一邊談考古知識，受到廣大網友喜愛。圖為他打卡湯包店。(取材自紫牛新聞)

中國人最早擼的串，出現在寧夏中衛的長樂漢墓；油條為啥成對炸？因為南宋臨安攤主替岳飛鳴不平，把秦檜夫婦捏成了「炸檜」……。近日，南京大學考古學教授張良仁在抖音開設帳號，用輕鬆活潑形式，一邊「探店」一邊講述美食中的考古知識，因「吃飯太認真」在網上火「出圈」。

紫牛新聞報導，張良仁是南京大學歷史學院考古文物系教授，博士生導師。本科就讀於北京 大學考古系，畢業後進入中國社會科學院考古研究所工作，後在美國加州大學洛杉磯 分校獲得博士學位，於2014年加入南京大學歷史學院。主要從事中國西北和歐亞大陸史前考古。

吃到南京小吃糖粥藕，張良仁講起了馬王堆漢墓出土的2000多年前的藕片湯，由此說到考古中有機物的保護技術；吃到酸菜魚，他介紹酸菜的做法源自《詩經》中記載的「菹」；吃湯包時他追溯了蒸籠近7000年的歷史。從食材到器具、烹飪做法，都蘊含著豐富的歷史知識。

「我飽了，你們呢？有沒有被知識餵飽呢？」張良仁以嚴謹的學者形象出鏡，又隨口說出幽默風趣的話語，深受網友的喜愛，有網友評價短視頻中的他是「更適合中國寶寶體質的『孤獨美食家』」。

新京報刊登評論指出，從事36年考古的張良仁，一度是「兩耳不聞窗外事」。之所以選擇破圈而出，因為他希望藉短影片的火，讓「冷門」的考古知識熱起來，被更多年輕人了解、喜愛，吸引更多有志於考古的伙伴投身其中。

評論稱，與單調的文字、繁複的表格相比，用視訊影像傳播知識，用最有趣的方式，播撒知識的種子，也更容易讓受眾接受和喜愛。今時今日，鑽研冷門學問的大家，不僅有坐穩「冷板凳」的定力，也有「炒熱」知識大餐的廚藝。

評論認為，這樣充滿知識含量的「吃播」，令人耳目一新。此前，胡吃海塞的「吃播」、「大胃王」不僅浪費食物，更是一種自傷行為，甚至發生了送醫身亡的悲劇。如今，張良仁的走紅，也說明了「知識含金量也能帶來大流量」。讓真正的知識回歸生活，接上普羅大眾生活的天線。