我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

「吃飯太認真」 教授吃播帶火美食考古

中國新聞組／綜合報導
張良仁教授一邊吃播一邊談考古知識，受到廣大網友喜愛。圖為他打卡湯包店。(取材自紫牛新聞)
張良仁教授一邊吃播一邊談考古知識，受到廣大網友喜愛。圖為他打卡湯包店。(取材自紫牛新聞)

中國人最早擼的串，出現在寧夏中衛的長樂漢墓；油條為啥成對炸？因為南宋臨安攤主替岳飛鳴不平，把秦檜夫婦捏成了「炸檜」……。近日，南京大學考古學教授張良仁在抖音開設帳號，用輕鬆活潑形式，一邊「探店」一邊講述美食中的考古知識，因「吃飯太認真」在網上火「出圈」。

紫牛新聞報導，張良仁是南京大學歷史學院考古文物系教授，博士生導師。本科就讀於北京大學考古系，畢業後進入中國社會科學院考古研究所工作，後在美國加州大學洛杉磯分校獲得博士學位，於2014年加入南京大學歷史學院。主要從事中國西北和歐亞大陸史前考古。

吃到南京小吃糖粥藕，張良仁講起了馬王堆漢墓出土的2000多年前的藕片湯，由此說到考古中有機物的保護技術；吃到酸菜魚，他介紹酸菜的做法源自《詩經》中記載的「菹」；吃湯包時他追溯了蒸籠近7000年的歷史。從食材到器具、烹飪做法，都蘊含著豐富的歷史知識。

「我飽了，你們呢？有沒有被知識餵飽呢？」張良仁以嚴謹的學者形象出鏡，又隨口說出幽默風趣的話語，深受網友的喜愛，有網友評價短視頻中的他是「更適合中國寶寶體質的『孤獨美食家』」。

新京報刊登評論指出，從事36年考古的張良仁，一度是「兩耳不聞窗外事」。之所以選擇破圈而出，因為他希望藉短影片的火，讓「冷門」的考古知識熱起來，被更多年輕人了解、喜愛，吸引更多有志於考古的伙伴投身其中。

評論稱，與單調的文字、繁複的表格相比，用視訊影像傳播知識，用最有趣的方式，播撒知識的種子，也更容易讓受眾接受和喜愛。今時今日，鑽研冷門學問的大家，不僅有坐穩「冷板凳」的定力，也有「炒熱」知識大餐的廚藝。

評論認為，這樣充滿知識含量的「吃播」，令人耳目一新。此前，胡吃海塞的「吃播」、「大胃王」不僅浪費食物，更是一種自傷行為，甚至發生了送醫身亡的悲劇。如今，張良仁的走紅，也說明了「知識含金量也能帶來大流量」。讓真正的知識回歸生活，接上普羅大眾生活的天線。

加州大學 北京 洛杉磯

上一則

中旅美動畫師YT影片諷中共監控全球 港人有感

下一則

前NBA球星馬布瑞申高才通 想教兒童打球 助港多元發展

延伸閱讀

佛州外海400年前沉船有寶藏 海底尋寶引發考古爭議

佛州外海400年前沉船有寶藏 海底尋寶引發考古爭議
美食樂園／麵包袋藏「密碼」 代表出爐日子

美食樂園／麵包袋藏「密碼」 代表出爐日子
遭攻擊後屍橫遍野…以色列請考古學家助辨識 和平常挖掘相比令人鼻酸

遭攻擊後屍橫遍野…以色列請考古學家助辨識 和平常挖掘相比令人鼻酸
女牙醫獲全台優良醫 蔡宛儒欣慰：病人治完滿口爛牙能再吃美食

女牙醫獲全台優良醫 蔡宛儒欣慰：病人治完滿口爛牙能再吃美食

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
吉祥航空3日一架從日本大阪飛往上海浦東的航班，傳出有乘客企圖打開機艙門，圖為當時事故客艙現場情況。（圖／取自微博）

空中驚魂 大阪飛上海航班乘客企圖打開艙門

2023-11-06 14:26
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州