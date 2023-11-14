中開通全球首條1.2T主幹網路 1秒可傳輸150部高清電影

全球首條1.2T超高速下一代網路主幹通路開通記者會，13日在清華大學舉行。（新華社／清華大學供圖）

中國13日開通全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路，全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路，該通路連接北京 -武漢 -廣州，總長3000多公里。以多項中國自主研發的關鍵核心技術，實現系統軟、硬體全部國產、自主可控，超高速網路將成為數字中國和網路強國戰略的重要助力。

文匯報報導，「全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路開通新聞發布會」13日在清華大學舉行。該通路連接北京-武漢-廣州，由清華大學聯合中國移動、華為 公司和賽爾公司共同協作研製成功。

這條超高速下一代互聯網主幹通路基於中國自主研發的下一代互聯網核心路由器1.2T超高速IPv6接口、3X400G超高速多光路聚合等關鍵核心技術，實現了系統軟、硬件設備的全部國產和自主可控，整體技術水平全球領先。

未來互聯網試驗設施FITI項目負責人、清華大學吳建平院士表示，目前，全球互聯網400G主幹通路技術剛剛開始商用，人們普遍預測「T比特」超高速主幹通路技術將在2025年前後出現。本次全球首條1.2T超高速下一代互聯網主幹通路的開通是全球互聯網基礎設施發展的一個重要里程碑。

清華大學網路研究院執行院長、FITI項目總工徐明偉以鐵路提速打比方向媒體進行了說明。他說，「就像是一列高鐵，數據途經北京、武漢、廣州可以『上下車』，即交換。傳統做法是放置十個100G的接口在集成電路板上，如今把十個100G接口匯集到一個1.2T接口上，相當於過去我們要十條低速火車，才能把貨物從北京運抵廣州。現在只需要一列高鐵，就能把同樣的貨物運送至終點。」

吳建平說明，自2023年7月31日試運行以來，該通路運行平穩可靠，通過各項試驗測試，達到了設計指標。

報導指出，1.2T通路能夠在一秒內完成150部高清電影的傳輸，傳輸效率是當前100G網路的十倍以上。隨著AI大模型的爆火，算力成為數字經濟時代的新型生產力，該通路構建了算力時代的關鍵基礎設施，實現大帶寬、低時延、高可靠的品質聯接，為算力網路提供重要保障。

據悉，未來互聯網試驗設施FITI是「國家重大科技基礎設施未來網路試驗設施」的重要組成部分。FITI於2013年啟動，是突破科學前沿、解決經濟社會發展和國家安全重大科技問題的國家重大科技基礎設施，為研究和設計各種未來互聯網體系結構技術創新提供國際領先的開放性試驗環境。

1.2T有多快？

快科技報導，1.2T換算成通俗的表達方式就是120萬兆，相當於家用千兆網路的1200倍，1秒鐘就能傳輸150部高清電影。

目前在互聯網領域，400G主幹通路技術剛投入商用，Tb級別之前普遍預測要到2025年前後才會出現，中國提前兩年多實現了這一跨越。