「非必要不外出」黑龍江2東北虎現蹤咬死牛 官發緊急通知

黑龍江省虎林市虎頭鎮江邊和周邊村屯附近陸續發現野生東北虎活動蹤跡，判斷至少有2隻出沒。（取材自央視）

黑龍江近日有東北虎出沒，哈爾濱市依蘭縣達連河鎮新勝村接連兩天，有兩隻牛懷疑被老虎咬死，虎林市虎頭鎮江邊和周邊村屯附近陸續發現野生東北虎活動蹤跡，黑龍江虎林市人民政府發布緊急提醒稱，經監測及現場勘查後判斷，至少有兩隻國家一級保護動物野生東北虎在虎林市活動內活動，為避免危險，即日起虎林市域內所有居民及遊客勿入山活動。

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河北交通廣播報導，近日，哈爾濱市依蘭縣達連河鎮新勝村一村民稱在山上遇到了「老虎」，並發現有一頭牛被咬死。該村民拍攝的照片顯示，牛的兩條後腿已經被撕扯掉，旁邊雪地裡還有疑似虎爪印的動物足跡；翌日早上，同一村落再發現多一隻牛被咬死，兩隻牛屬於不同的養殖戶，每隻價值約1萬多元人民幣。

近日，哈爾濱市依蘭縣達連河鎮新勝村一村民稱在山上遇到了「老虎」，並發現有一頭牛被咬死。（取材自央視）

得知情況後，當地立即發布緊急通知，禁止人員入山，避免與大型猛獸相遇。林草部門也第一時間聯合專家通過足跡形狀、大小，以及覓食習性等因素綜合分析，確認該野生動物為東北虎，至少有兩隻。

被咬死的牛旁邊雪地裡還有疑似虎爪印的動物足跡。（取材自央視）

參與認定工作的東北林業大學野生動物與自然保護地學院教授吳建平指出，牛屍體旁邊雪地中留下的爪印非常清晰，大小、形狀完全符合東北虎的特徵，而且牛屍體遺失的兩條後腿分量也與東北虎的食量吻合。