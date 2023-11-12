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反詐民警變吃播博主 熱度更高：得適應環境，探索反詐新形式

中國新聞組／綜合報導
前反詐民警老陳在農村直播吃飯，熱度反而比之前高。(取材自紅星新聞)
前反詐民警老陳在農村直播吃飯，熱度反而比之前高。(取材自紅星新聞)

鏡頭對準的前反詐民警老陳，正大口大口地吃著各種食物，吸引上萬名網友圍觀。有網友感嘆，「『反詐老陳』不整反詐，天天在農村裡吃播，熱度比之前還高。」

來源：YouTube

紅星新聞報導，老陳原名陳國平。2021年9月，作為一名反詐民警，他以連麥網紅主播的方式，宣傳反詐知識而迅速走紅。2022年4月8日，陳國平發布視頻稱自己決定辭去工作。此後，他在自己的個人帳號繼續直播，但自曝年收入、被指連麥時做不雅動作等等，一舉一動引起不少爭議。

老陳自稱是「過氣網紅」，熱度下降很多，坦言吃播就是想維持熱度，但也是想以此植入反詐內容，探索反詐新形式，但效果不佳。未來還是想以線下公益為主，他計畫拍一個反詐短劇，20集左右，但能力和經費都有限。

老陳說：「說實在話，現在我不敢再說做公益，因為好多人認為做公益就是要給錢給物，而這方面我現在確實能力有限，也不希望被道德綁架。我認為在網上直播跟大家連麥，解答大家的問題，本身也是為大家服務，也是一種公益。線下公益也在盡力做，有學校請我去講課，但不怎麽去宣傳，有些人認為這是在做人設，拍下來宣傳會挨罵。」

老陳表示，他如今直播就是記錄自己的生活，想一邊吃播一邊植入反詐宣傳。有網友覺得他直播吃飯沒之前那種正能量了，老陳說，他也想正能量，但現在身分改變了，「我得適應環境。」有時直播講反詐內容大家不喜歡，直播間並不熱鬧。他得想如何做直播熱鬧之後，再植入反詐內容。

「我直播吃飯沒啥互動，大家來互聯網也是減壓找樂子、湊熱鬧。民以食為天，大家看到好吃的會關注，能有熱鬧感。」老陳說，吃飯時直播間在線能有上萬人。

老陳說，他在去年年底到今年年初一度想放棄直播，因為他的情緒受到一些攻擊言論的影響。但還是有很多網友、受害者經常跟他聯繫，「反詐還是得有人做」。「現在好多人逼我退網，我不想退，想嘗試各種方法創造更好的內容。」

從「反詐民警老陳」到「老陳」，老陳說，他的生活變化很大。之前的「反詐民警老陳」有權威性，影響力大。作為普通人「老陳」，各方面都受影響，做反詐很難。目前反詐短視頻主要是口播，跟大家連麥討論，線下也會進入大學講課。「但身分不同了，請我講課的肯定不是以前那麽多。我也不收費，不管有多遠，只要有地方找，我就很熱情地去。」

「我經歷過網暴。我作為個人，沒有公關團隊，遭到網暴不能依靠任何人，只能提高自己，讓自己內心強大，對得起良心，問心無愧就行。」他說。

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