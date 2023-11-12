馬斯克讚中國人勤奮：工作到凌晨3點 甚至不離開工廠 網嘲「恥辱」

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日又一次誇讚了中國人。(路透資料照片)

特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）近日又一次誇讚了中國人。澎湃新聞報導，馬斯克受訪時談及中國稱，中國真正聰明且勤奮的人的數量比美國多得多，中國近些年的許多建築、設施也比美國更令人「印象深刻」，建議大家到中國看看。

快科技報導，這已經不是馬斯克第一次誇讚中國人了，並且還表示，中國工人配得起月薪上萬（人民幣，下同）待遇。

他指出，中國員工對特斯拉的歸屬感也比較突出。「中國人很勤奮，經常工作到凌晨3點。他們非常相信製造業，他們經常熬夜工作到凌晨3點，他們甚至都不願意離開工廠。」

據報導，按照之前特斯拉工作人員透露，一名特斯拉上海工廠一線普通工人，每月基本工資超過5000，其他收入有獎金、津貼、加班費等，1年17薪，平均下來月收入接近1萬元。

此外還有7%的五險一金，5%的住房公積金，免費工作餐，免費班車，全家免費商業保險 等等。

有中國網友開玩笑建議馬斯克競選美國下任總統，也有人對馬斯克的說法不以為然，「聰明？聰明會一周工作七天一天工作近十小時，甚至超十小時多數人在城市城郊沒有幢自建房」，「我認為這不是讚美是恥辱，我讚一個人很窮的時候就會說你很勤勞」。