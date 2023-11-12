雙11揭戰報：天貓402品牌成交破億人民幣 京東60品牌破10億

11月11日，江蘇省揚州市邗江區一家快遞公司，工作人員在分揀作業線上忙碌。(新華社)

11月11日24點，第15屆雙11收官。今年天貓、京東等電商 平台仍未公布具體交易數據，但都對外宣稱多項銷售數據創新高。天貓數據顯示，訂單量和成交總額全面增長，有402個品牌成交破億，3萬8600個品牌同比增速超過100%。京東則稱成交額、訂單量、用戶數齊創新高，超過60個品牌銷售破10億元（人民幣，下同），品牌成交額增長3至5倍，京東採銷直播總觀看人數破3.8億。

綜合報導，據天貓發布數據，品牌在天貓獲得一年中最重要的一次生意爆發。截至11月11日0點，402個品牌成交破億，其中有243個是國貨品牌，38600個品牌較去年同期成長超過100%。新品牌在多條賽道表現突出，有13個新品牌成交金額破億。國貨品牌全面爆發，243個國貨品牌進入「億元俱樂部」。

數據顯示，雙11期間，商家會員訂單連續多日增長超100%，得益於品牌在私域的持續投入，淘寶天貓平台老客回購訂單也多日錄得同比兩位數增長，其中，服飾、快消、運動戶外、食品等行業多日同比增長超45%。

另據京東官微消息，京東雙11成交額、訂單量、用戶數齊創新高。「9塊9包郵」、「京東百億補貼」、「京東秒殺」為品牌和商家打造了一個又一個增量場，累計已有約300個品牌銷售破億元，近20000個品牌成交額同比增長超3倍，新商家成交單量環比上月同期增長超5倍。

雲服務方面，京東雲每秒用戶訪問峰值同比提升170%；京東雲智能客服累計諮詢服務量超14億次；京東供應鏈 金融科技為中小微企業累計資金支持近4000億元。

據京東方面披露，今年參與京東雙11的商家數量再破紀錄，較去年同期成長超1.5倍。大量優質國貨銷售火爆，其中90後及00後國貨消費金額佔比達到62%，成為了國貨消費的絕對主力。