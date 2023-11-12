我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

滑雪季來了…太浩湖開門迎客 3少年睡停車場搶到第一

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

雙11揭戰報：天貓402品牌成交破億人民幣 京東60品牌破10億

中國新聞組／北京12日電
11月11日，江蘇省揚州市邗江區一家快遞公司，工作人員在分揀作業線上忙碌。(新華社)
11月11日，江蘇省揚州市邗江區一家快遞公司，工作人員在分揀作業線上忙碌。(新華社)

11月11日24點，第15屆雙11收官。今年天貓、京東等電商平台仍未公布具體交易數據，但都對外宣稱多項銷售數據創新高。天貓數據顯示，訂單量和成交總額全面增長，有402個品牌成交破億，3萬8600個品牌同比增速超過100%。京東則稱成交額、訂單量、用戶數齊創新高，超過60個品牌銷售破10億元（人民幣，下同），品牌成交額增長3至5倍，京東採銷直播總觀看人數破3.8億。

綜合報導，據天貓發布數據，品牌在天貓獲得一年中最重要的一次生意爆發。截至11月11日0點，402個品牌成交破億，其中有243個是國貨品牌，38600個品牌較去年同期成長超過100%。新品牌在多條賽道表現突出，有13個新品牌成交金額破億。國貨品牌全面爆發，243個國貨品牌進入「億元俱樂部」。

數據顯示，雙11期間，商家會員訂單連續多日增長超100%，得益於品牌在私域的持續投入，淘寶天貓平台老客回購訂單也多日錄得同比兩位數增長，其中，服飾、快消、運動戶外、食品等行業多日同比增長超45%。

另據京東官微消息，京東雙11成交額、訂單量、用戶數齊創新高。「9塊9包郵」、「京東百億補貼」、「京東秒殺」為品牌和商家打造了一個又一個增量場，累計已有約300個品牌銷售破億元，近20000個品牌成交額同比增長超3倍，新商家成交單量環比上月同期增長超5倍。

雲服務方面，京東雲每秒用戶訪問峰值同比提升170%；京東雲智能客服累計諮詢服務量超14億次；京東供應鏈金融科技為中小微企業累計資金支持近4000億元。

據京東方面披露，今年參與京東雙11的商家數量再破紀錄，較去年同期成長超1.5倍。大量優質國貨銷售火爆，其中90後及00後國貨消費金額佔比達到62%，成為了國貨消費的絕對主力。

供應鏈 電商

上一則

華為懸賞200萬人民幣 求解2道技術難題 全球公開徵集

下一則

日本促APEC「習岸會」 中方仍未鬆口

延伸閱讀

京東批網紅帶貨：現在一萬個工廠養一個直播主

京東批網紅帶貨：現在一萬個工廠養一個直播主
劉強東老家水龍頭沒關 網友湧進京東客服還呼叫馬雲

劉強東老家水龍頭沒關 網友湧進京東客服還呼叫馬雲
雙11購物節加持 中國手機銷量衝高

雙11購物節加持 中國手機銷量衝高
中國消費降級下迎雙11 「精緻摳」是特色

中國消費降級下迎雙11 「精緻摳」是特色

熱門新聞

醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
中國經濟低迷，消費降級蔓延到咖啡。(路透)

中國消費降級 低價咖啡戰引發倒店潮

2023-11-04 15:44

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會