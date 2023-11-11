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京東出奇招 採銷人員上陣帶貨 直播間「發瘋」暴紅

中國新聞組／上海11日電
今年「雙11」，京東在玩一種「很新」的直播帶貨。上陣的都是一線京東採銷工作人員。（取材自觀察者網）
今年「雙11」，京東在玩一種「很新」的直播帶貨。上陣的都是一線京東採銷工作人員。（取材自觀察者網）

今年「雙11」京東在玩一種「很新」的直播帶貨，沒有大主播、明星，上陣的都是一線採銷工作人員，雖然爆點仍是「低價」，但採銷人員在直播間「發瘋」的視頻吸引了大眾眼球，並登上社交媒體熱搜。

觀察者網報導，京東採銷人員金少華說，「有想過自己有一天會做主播嗎？那肯定沒有」。

不同於光鮮亮麗的主播，采銷是一群專業的「買手」，他們會根據客戶的需求，深度參與產品的選擇、採購到上市，注重的是產品原料與參數、設計、品質、成本，這也是採銷人員轉戰直播賣貨的最大優勢。金少華比喻，「在我的職業生涯裡，產品最重要，每一個都是我的孩子」。

如今，走進直播間親自帶貨對於很多採銷來說是「大姑娘上轎頭一遭」，不少人都缺乏專業直播經驗。京東自有品牌直播負責人郭思彤郭思彤也坦言，「這種素人直播確實我們不擅長」。

儘管如此，京東自營旗艦店直播間僅在10月30日的開播首日，1小時內帶貨總成交量同比增長超9倍，登上店播熱度排行榜第一名，直播正漸入佳境。

京東採銷直播憑什麽能火上熱搜？「發瘋」是表象，重要的是「品」和「價」的支撐。

今年的「雙11」，各大主播輪番陷入輿論漩渦，市場上誰讓消費者得到實惠，誰便能火。但重要的一點是，消費者享受到的優惠，不能以擠壓品牌的生存空間為代價。

郭思彤直言，「我們的產品從工廠出來的時候，就已經很便宜了」同時，採銷人員非常了解產品的成本與定價，也知道怎樣的價格能給消費者最大讓利。

品牌方面，在京東採銷的直播中，現場打出一副橫幅，上書「無傭金無坑位費」，對於品牌來說無疑具有不小的吸引力，因為品牌能以更小的成本來實現直播。

京東採銷直播海報。（取材自觀察者網）
京東採銷直播海報。（取材自觀察者網）

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