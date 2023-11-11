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理性消費當道 網民轉買生活必需品 雙11買氣冷清

中國新聞組／北京11日電
「雙11」前夕，海口多家免稅店推出不同形式的折扣促銷和互動打卡活動，迎接消費熱潮。（中新社）
「雙11」前夕，海口多家免稅店推出不同形式的折扣促銷和互動打卡活動，迎接消費熱潮。（中新社）

中國消費市場受到疫情衝擊出現變化，今年「雙11」開跑後，一般消費者改為「理性消費」，民眾轉而購買生活必需品，不再如以往求貴求好。有分析稱，這一現象背後，既是因為消費者對於這些促銷活動的信任度已經降低，也是因為消費者對於購物節的理性態度逐漸回歸。

綜合媒體報導，上海的王小姐表示，「今年的雙11感覺還是一如既往，但我個人成長許多，不需要的就不再亂買」；北京的方小姐也表示，「現在買的都是當季需要，不會看到行銷什麼就買什麼」；從事金融業的陳小姐也直言，身邊同事或朋友今年雙11都只買捲紙、餐巾紙、洗衣精等生活必需品，「其實就是消費降級」。

李先生提到，「（政府）說要刺激消費，但是基本工資沒有上漲」；方小姐也補充，國家一直在鼓勵消費，但近幾年大家都把開支緊縮，實際上消費動力沒那麼強勁，受大環境影響顯得低迷。在這種氣氛下，今年的雙11購物節有些「靜悄悄」，平台的促銷活動明顯減少，力度也相對減弱。

此外，雙11的冷清也與當前的經濟形勢有關。隨著全球經濟下行壓力加大，消費者購買力逐漸下降，對於未來的預期也變得更謹慎。

不少企業都注意到，疫後民眾轉為理性消費。台灣金酒廈門公司營銷處經理周莉敏分析，中國目前轉換為理性消費，是因為民眾口袋緊縮更重視自己的儲蓄與理財。還有藥妝業者表示，今年與去年同期的銷售年比是明顯呈現走升的，但要與疫情前2019比確實明顯還是有些差距。

台灣致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠分析，去年中國電商對「虛擬經濟」還在緊張當中，原因是因為北京一直以來還是強調實體和製造經濟，摸不清中共中央對電商和虛擬經濟的想法和判斷，看不到具體政策，所以去年雙11電商很低調。

不過，張弘遠說，今年對於電商政策或虛擬經濟的態度放寬，對電商活動給予支持，所以今年的政策，以及需要帶動經濟預期的情況下，今年雙11的表現可當作是一個觀察指標點。

物流企業騰倉擴容、增強運力，迎接「雙11」購物高峰。（新華社）
物流企業騰倉擴容、增強運力，迎接「雙11」購物高峰。（新華社）

電商 北京 疫情

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