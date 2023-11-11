福布斯中國富豪榜 鍾睒睒身家601億美元 3度蟬聯首富

福布斯中國富豪榜，農夫山泉董事長鍾睒睒居榜首。 （取材自農夫山泉官網）

財富雜誌「福布斯」公布2023年「中國富豪榜」，中國包裝飲用水及飲料頭部公司農夫山泉 創始人、董事長兼總經理鍾睒睒連續三年位居榜首，身家601億美元(約4375億人民幣)，占榜上富豪財富總額的6.7%，惟財富總額縮水22億美元（4%）。

大公報報導，排名第二的是字節跳動創始人張一鳴，財富達434億美元，占榜上富豪財富總額的4.8%，較去年減少61億美元（12%）。字節跳動成立於2012年，代表作包括今日頭條、抖音、西瓜視頻等耳熟能詳的應用程式。

福布斯中國富豪榜，字節跳動創始人張一鳴排名第二。(路透)

拼多多創辦人黃崢以362億美元的財富排名第3（去年排名第9），其身家按年大漲95%。騰訊控股主席馬化騰財富擴大37%至321億美元，榜上排行第四不變，網易創始人丁磊身家則按年大升71%至320億美元，但仍以1億美元之差排第5。

至於排第六至十的富豪，分別為寧德時代創辦人曾毓群，身家258億美元；阿里巴巴創始人馬雲 ，身家251億美元；已遞表港交所的美的集團創始人何享健及其家族，身家212億美元；比亞迪創始人王傳福，身家176億美元；以及吉利汽車創始人李書福，身家153億美元。