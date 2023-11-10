我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

食堂吃出鼠頭？湖南小學稱是兔頭 網狂諷：專家來了也是鴨脖

中國新聞組／綜合報導
湖南懷化一小學生在食堂吃出的「異物」。(取材自央視)
湖南懷化一小學生在食堂吃出的「異物」。(取材自央視)

一名湖南學生家長發視頻稱其孩子在學校食堂吃出一個疑似老鼠頭的異物，上面有絨毛，還有兩顆疑似白色牙齒，老師解釋說是學校為改善學生伙食而加菜的兔子頭，是家長和學生都誤認了。不過這名家長仍擔心食堂衛生有問題。當地已成立聯合調查組調查中。網友則以此前的「指鼠為鴨」事件嘲諷：「專家來了也是鴨脖」、「又要上演指鼠為兔？」

來源：YouTube

紅星新聞報導，家長李先生孩子就讀湖南懷化市鶴城區舞水小學西校區，他表示孩子7日告訴他，他從學校的午餐裡吃出一塊異物，不確定是什麽東西，感到反胃。李先生查看孩子帶回的異物後發現，該異物大小和無名指頭相近，看起來有絨毛，疑似有兩顆白色的牙齒。

與學校溝通後，校方工作人員解釋，這塊異物可能是兔頭。但李先生還是擔心，學校食堂有衛生問題，於是他將問題反映給當地政府部門。當地已成立聯合調查組調查中。

據海報新聞報導，懷化市鶴城區教育局一工作人員指出，經過對學校食譜的檢查，當日學校是為了給學生們改善夥食，因此有一道菜為香辣兔丁，可能家長把兔子頭誤認為是鼠頭，目前學校已經派老師到該學生家中，向家長當面解釋此事。

此事在網上掀起議論，網友紛紛以此前的「指鼠為鴨」事件嘲諷：、「專家來了也是鴨脖」、「就是鴨脖啊！大驚小怪！」、「鴨脖很忙」、「別再整個指鼠為兔就行」。

教育局 食譜

上一則

雙11消費 「他經濟」終於超越狗 男性最愛這三寶

延伸閱讀

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重
臭蟲入侵法國延燒到亞洲 專家提醒2防治手段

臭蟲入侵法國延燒到亞洲 專家提醒2防治手段
高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元

高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元
人民公社回歸?石家莊首家國營食堂正式開業 5元吃飽9元吃好

人民公社回歸?石家莊首家國營食堂正式開業 5元吃飽9元吃好

熱門新聞

中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所