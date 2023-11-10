食堂吃出鼠頭？湖南小學稱是兔頭 網狂諷：專家來了也是鴨脖

湖南懷化一小學生在食堂吃出的「異物」。(取材自央視)

一名湖南學生家長發視頻稱其孩子在學校食堂吃出一個疑似老鼠頭的異物，上面有絨毛，還有兩顆疑似白色牙齒，老師解釋說是學校為改善學生伙食而加菜的兔子頭，是家長和學生都誤認了。不過這名家長仍擔心食堂衛生有問題。當地已成立聯合調查組調查中。網友則以此前的「指鼠為鴨」事件嘲諷：「專家來了也是鴨脖」、「又要上演指鼠為兔？」

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紅星新聞報導，家長李先生孩子就讀湖南懷化市鶴城區舞水小學西校區，他表示孩子7日告訴他，他從學校的午餐裡吃出一塊異物，不確定是什麽東西，感到反胃。李先生查看孩子帶回的異物後發現，該異物大小和無名指頭相近，看起來有絨毛，疑似有兩顆白色的牙齒。

與學校溝通後，校方工作人員解釋，這塊異物可能是兔頭。但李先生還是擔心，學校食堂有衛生問題，於是他將問題反映給當地政府部門。當地已成立聯合調查組調查中。

據海報新聞報導，懷化市鶴城區教育局 一工作人員指出，經過對學校食譜 的檢查，當日學校是為了給學生們改善夥食，因此有一道菜為香辣兔丁，可能家長把兔子頭誤認為是鼠頭，目前學校已經派老師到該學生家中，向家長當面解釋此事。

此事在網上掀起議論，網友紛紛以此前的「指鼠為鴨」事件嘲諷：、「專家來了也是鴨脖」、「就是鴨脖啊！大驚小怪！」、「鴨脖很忙」、「別再整個指鼠為兔就行」。