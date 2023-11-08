出口連6黑 河南工廠放假3個月 網：離過年還好幾個月 太難了

中國鋼企不景氣，許多鋼企停工停產。（Getty Images）

中國海關總署7日公布10月進出口數據，10月出口2748億美元(約1兆9937億人民幣)，年減6.4%，跌幅比9月擴大0.2個百分點，遠差於市場預期，且為連續第六個月衰退。經濟疲軟、出口不振情況下，浙江、湖北及河南 等地企業紛通知員工即時放假，最長到明年2月中下旬，以節省開支，緩解產能過剩。其中河南新亞鋼廠宣布停產三個多月，員工放假期間發基本工資 的五成。

自由亞洲電台報導，微博、抖音 等社群平台本周紛傳出浙江、湖北及河南等地企業突然要求員工放假的通知。一針織企業1日發出告全體員工通知，因庫存積壓嚴重，經廠裡決定今年提早放假。拉絲車間人員於3日放假，圓織工坊人員織完剩餘的絲開始放假。年後開工時間初步定於2024年2月27日（農曆正月十八），具體開工時間等後續通知。

湖北全成信精密電路公司則在3日公告，因產能調整，公司預定4日至6日放假3天。浙江嘉興一網民說：「心情太差，嘉興不少人開始提前放假了，離過年還好幾個月，羊毛衫工廠放假，太難了。」

河南民企新亞鋼廠也宣布，各部門生產及業務已停止，並決定11月1日起陸續安排員工放假，後續公司將根據整體經營環境對公司生產、經營實際情況進行調整並即時通知返崗。暫定放假至明年2月17日。

河北唐山一鋼企負責銷售的王先生表示，產能過剩導致鋼廠停業，「政府一直在壓著不讓鋼廠多生產，但實際上壓也壓不住，產能過剩；第二是市場需求不足，因為整體經濟不怎麼樣，沒人買鋼材，賣不出去。鋼的產量和需求量其實相差不是太多，鋼的銷量比產量稍微少一點，所以紛紛降價求售。」

王先生說，中國鋼鐵廠相繼降價，造成許多鋼廠虧損，有些鋼廠放假期間，只給工人每月1000多元補貼，「原物料價格沒降，所以利潤就沒了，這就虧錢。現在85%鋼廠賠錢經營，15%盈利。賠錢怎麼辦呢，就停產。」