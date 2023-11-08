我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

出口連6黑 河南工廠放假3個月 網：離過年還好幾個月 太難了

中國新聞組／北京8日電
中國鋼企不景氣，許多鋼企停工停產。（Getty Images）
中國鋼企不景氣，許多鋼企停工停產。（Getty Images）

中國海關總署7日公布10月進出口數據，10月出口2748億美元(約1兆9937億人民幣)，年減6.4%，跌幅比9月擴大0.2個百分點，遠差於市場預期，且為連續第六個月衰退。經濟疲軟、出口不振情況下，浙江、湖北及河南等地企業紛通知員工即時放假，最長到明年2月中下旬，以節省開支，緩解產能過剩。其中河南新亞鋼廠宣布停產三個多月，員工放假期間發基本工資的五成。

自由亞洲電台報導，微博、抖音等社群平台本周紛傳出浙江、湖北及河南等地企業突然要求員工放假的通知。一針織企業1日發出告全體員工通知，因庫存積壓嚴重，經廠裡決定今年提早放假。拉絲車間人員於3日放假，圓織工坊人員織完剩餘的絲開始放假。年後開工時間初步定於2024年2月27日（農曆正月十八），具體開工時間等後續通知。

湖北全成信精密電路公司則在3日公告，因產能調整，公司預定4日至6日放假3天。浙江嘉興一網民說：「心情太差，嘉興不少人開始提前放假了，離過年還好幾個月，羊毛衫工廠放假，太難了。」

河南民企新亞鋼廠也宣布，各部門生產及業務已停止，並決定11月1日起陸續安排員工放假，後續公司將根據整體經營環境對公司生產、經營實際情況進行調整並即時通知返崗。暫定放假至明年2月17日。

河北唐山一鋼企負責銷售的王先生表示，產能過剩導致鋼廠停業，「政府一直在壓著不讓鋼廠多生產，但實際上壓也壓不住，產能過剩；第二是市場需求不足，因為整體經濟不怎麼樣，沒人買鋼材，賣不出去。鋼的產量和需求量其實相差不是太多，鋼的銷量比產量稍微少一點，所以紛紛降價求售。」

王先生說，中國鋼鐵廠相繼降價，造成許多鋼廠虧損，有些鋼廠放假期間，只給工人每月1000多元補貼，「原物料價格沒降，所以利潤就沒了，這就虧錢。現在85%鋼廠賠錢經營，15%盈利。賠錢怎麼辦呢，就停產。」

央視網日前報導指出，31個省、區、市前三季經濟運行情況整體良好，超過半數省經濟成長快於全國成長速度。但民間描述生活困境卻與官方唱好經濟差異大。多位受訪民眾表示，所經歷的與官方宣傳的經濟狀況大不相同，包括被企業辭退，找不到新工作等。

企業發出的放假通知。（微博截圖）
企業發出的放假通知。（微博截圖）

河南 抖音 基本工資

上一則

習近平帶「刀把子」高官見「楓橋經驗」代表 網憂文革重演

下一則

預防未來買不到輝達商品 百度轉向華為採購AI晶片

延伸閱讀

2韓國汽車零件商 宣布設廠喬州

2韓國汽車零件商 宣布設廠喬州
紐森訪中最後1天 見上海市長推進氣候合作 訪特斯拉工廠

紐森訪中最後1天 見上海市長推進氣候合作 訪特斯拉工廠
李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮

李克強逝世 河南鄭州現悼念人潮
防以古諷今？中國明史專家陳梧桐另一本「崇禎傳」也下架

防以古諷今？中國明史專家陳梧桐另一本「崇禎傳」也下架

熱門新聞

ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

百奈米勝7奈米？中團隊研發全新光電晶片 算力提升3千倍

2023-11-03 01:36
醬香拿鐵。（取材自海報新聞）

醬香拿鐵不香了？嘗鮮熱潮過了 1天賣不到10杯

2023-11-05 01:28
李克強幾位北大老同學所撰寫的悼文，這一兩日在微信等平台廣泛流傳。圖為海聞悼文附上的老照片，是1997年3月，李克強時任共青團中央書記處第一書記兼中國青年政治學院院長，替大學生講授「發展經濟學」。（圖／取自微信）

「怎可能突去世、高處不勝寒」李克強北大老友追悼文瘋傳

2023-11-02 23:17
女子將手袋送回專門店想要復修，可惜經專業鑑定下已無法挽救。（視頻截圖）

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

2023-11-02 09:30
中國前總理李克強2日上午舉行告別式，中共政治局常委悉數出席告別。（取材自X平台）

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

2023-11-02 04:00

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選