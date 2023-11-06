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人民公社回歸？石家莊「國營社大食堂」開業 5元人民幣吃飽

中國新聞組／北京6日電
石家莊首家國營大食堂已於10月30日正式開業，聲稱要讓民眾「5元吃飽，9元吃好」。（取材自燕趙晚報）
石家莊首家國營大食堂已於10月30日正式開業，聲稱要讓民眾「5元吃飽，9元吃好」。（取材自燕趙晚報）

1950年代末期中共積極推動「人民公社」、「大躍進」時的產物—大食堂又在中國重現。根據河北省石家莊市委宣傳部微信公眾號「石家莊發布」的消息，在歷經近一個月的試營業後，石家莊首家國營大食堂已於10月30日正式開業。

這家大食堂是由石家莊國投集團所屬石糧集團家家惠大眾廚房食品有限責任公司負責經營。該公司總經理陳峰表示，國營大食堂的定位是：為周邊幾千名居民提供便利餐飲服務，力求做到讓顧客「5元（人民幣，下同）吃飽，9元吃好」。

河北「燕趙晚報」報導，這家國營大食堂「寬敞明亮，裝修風格溫暖親切，質樸懷舊」。食堂內共擺放20張方桌，每張桌子配有四條長凳。中午11時許，已有不少民眾排隊等著吃飯，有的買好飯菜後直接在食堂裡吃，有的則打包帶回家。

報導稱，這家國營大食堂是石家莊首家國營大食堂，目的是深入貫徹落實中共市委、市政府打造「一刻鐘便民生活圈」的決策部署，積極履行國企擔當、承擔社會責任的重要舉措。

石糧集團黨委書記趙強表示，下一步，國營大食堂將把服務百姓需求和市場化經營有機結合起來，讓便民服務「抬眼可見、觸手可及、邁步可達」，真正把群眾的「需求清單」轉化為「幸福清單」。

不過對於石家莊重建大食堂，不少中國民眾並不看好，紛紛在網上留言稱：「不尊重市場規律的形式主義，要麼被淘汰，要麼裹挾大家一起滅亡」、「關鍵看能不能長期運營下去」、「是不是以前的大鍋飯就是這樣的」、「如果這種食堂能長期開下去，那麼人民公社早就成功了」、「這種不符合經濟規律的事還有人叫好？公社大食堂大家餓肚子的情形都忘記了嗎？」

河北省石家莊市近日重建國營大食堂，引發中國社會高度關注。（取材自燕趙晚報）
河北省石家莊市近日重建國營大食堂，引發中國社會高度關注。（取材自燕趙晚報）

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