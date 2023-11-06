一杯奶茶錢 一課難求 上海年輕人掀「上夜校」熱潮

上海市民藝術夜校篆刻陶刻課堂上，老師正在指導雕刻手法。（新華社）

近段時間，上海年輕人「下完班、上夜校」的夜生活方式，受到身處職場的年輕人追捧。有別於20世紀80年代的那波夜校潮，這屆年輕人熱衷的夜校課程更豐富多元，從非遺技藝到傳統手藝，從運動健康到生活美學，有的課程甚至「60秒內全部搶光」。有學員說，現在大家的工作壓力和焦慮都不小，上夜校可讓心靈沉澱。

新華社報導，上海市長寧區天山社區文化活動中心，每周三晚上都有一群年輕人在這裡學習篆刻陶刻。本定於晚上7點鐘開始，但6點半不到，就陸續有不少年輕人提前到校練習。他們調侃道：「讀書時常常『踩點』到教室，現在工作了上夜校恨不得多學一點是一點。」

口耳相傳、社媒傳播的助推下，上海市民藝術夜校吸引了幾十萬年輕人報名搶課，可謂「一課難求」。上海今年推出了春、秋兩季市民藝術夜校的課程，當下正在進行中的秋季班以上海市群眾藝術館為總校，聯動設立25個分校和117個教學點，開設382門課程，共招收學員9117人。

29歲的篆刻陶刻學員楊旭，今年是第一次參與藝術夜校：「平時下班回家經常刷刷手機時間就溜走了，空虛和浮躁的情緒隨之而來。但在夜校學篆刻的一個半小時，我能全身心專注在一件事情裡，反而覺得充實又平靜。」

上海市民藝術夜校裡的茶藝課。（新華社／受訪者供圖）

據報導，上海市民藝術夜校創辦於2016年，聚焦「社會大美育」目標，通過延時開放、公益性收費的方式，在晚間時段服務18歲至55歲人群，以努力滿足各年齡層和不同社會群體的文化需求。

除了上海，廣東、浙江等地也湧現出豐富多樣的夜校課程，以及針對年輕群體的文化活動。

「夜校」並非新鮮產物，20世紀80年代，不少年輕人通過夜校求知識、學本領，以彌補自身文化知識的短板。華東師範大學教育 學部教授金忠明說，「如今藝術夜校的火爆回歸，則是人們物質生活水平提升後，對於藝術審美和精神生活的更高追求。」

報導指出，上海市民藝術夜校課程幾乎都是500元12節課，每節課90分鐘。「平均下來一小時課也就是一杯奶茶錢，但授課的老師有非遺傳承人、工藝大師、藝術院團專業教師等，極具性價比。」此外，「說實在的現在大家的工作壓力都不小，難免會產生焦慮，很需要一些能讓心靈沉澱下來的事情，在夜校學藝或許就是一個有效方式。」楊旭說。