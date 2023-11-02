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邁阿密國際：意外狀況 梅西11月中國行取消

中國新聞組／北京2日電
梅西。（路透資料照片）
梅西。（路透資料照片）

根據美職聯邁阿密國際足球俱樂部官方網站消息，邁阿密國際足球俱樂部1日宣布，由於「意外狀況」，梅西&邁阿密國際原定11月的中國行取消。這也意味著阿根廷巨星梅西今年內將無緣第二次訪問中國，引發球迷熱議。

界面新聞報導，邁阿密國際足球俱樂部11月1日發布消息稱，由於意外狀況，梅西原定於11月的中國行取消。

騰訊網消息，廣東體育領域創作者「我愛英超」發文表示，邁阿密國際俱樂部官方聲明表示，「巡迴賽推廣商NSN已告知我方，由於不可預見的狀況，將取消俱樂部的中國之行。邁阿密國際俱樂部的目標仍然是透過在全球各地不可思議的球迷面前比賽，來擴大其全球影響力。俱樂部將繼續與NSN探索未來機會以實現這一目標」。

該文章指出，而根據名記者趙宇的透露，這次邁阿密中國行的主辦單位出現了諸多不專業的地方，很多流程都沒走就直接官宣。

文章說，隨著邁阿密國際中國行流產，他們不僅賠了不少錢不說，估計這以後邁阿密很難再願意相信這家主辦方甚至是所有來自中國的主辦方，中國各地方政府很可能「拉黑」這類提前放風消息用輿論施壓審批進度的主辦方，以後更有可能提高對國際賽事主辦單位的資質門檻。

邁阿密國際原定於11月5日在青島青春足球場對抗青島海牛，11月8日在成都鳳凰山體育公園對抗成都蓉城。

文章指出，儘管邁阿密俱樂部方面已經官宣，但中國方面卻遲遲沒有跟進。先是青島當地相關部門遲遲沒有批准辦賽請求，比賽被迫轉移到海口舉行，接著成都站的安排也出現問題。

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