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恒大「最後一次」延後清盤聆訊 重組之路未見轉機

記者賴錦宏／綜合報導
中國恒大在香港高等法院的清盤聆訊再推遲。（路透）
中國恒大在香港高等法院的清盤聆訊再推遲。（路透）

中國房地產巨頭恒大集團原訂30日在香港高等法院進行清盤聆訊（意指開庭審理），但法庭昨天宣布將聆訊推遲至12月4日，並稱是最後一次延後。此前香港法院已數度將恒大的清盤呈請聆訊延後，但恒大歷時漫長的重組之路仍未見明顯轉機。

在港股掛牌的中國恒大股價30日出現大起大落，開盤一度大跌22%，但在傳出清盤聆訊延後的消息時，股價一度大漲8%，終場收在港幣0.213元，大跌9.7%。

彭博報導，負債約3270億美元的恒大，原定於昨天在香港高等法院面臨清盤呈請聆訊，此前外界預估恒大遭發布清盤令的機率正在提高，意即恒大公司可能破產清算。

報導稱，債權人密切關注恒大這場清盤呈請聆訊，無論恒大最終得以債務重組還是宣告破產清算，都將為其他房企提供路線圖。

恒大不久前稱正在修改擬議債務重組條款，與重組協議相關的聆訊紛紛被取消或延期，而恒大董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪已被採取強制措施，一度引發金融市場動盪，這些都在消耗投資人的耐心。

彭博引述知情人士透露，恒大近日與反對重組計畫的部分債權人進行會談，會談的詳情還不得而知。恒大4月時稱，有兩個組別的債權人未對境外債務重組方案給予足夠支持。

除了中國恒大清盤聆訊呈請被延後外，中國恒大還取消或無限延期有關境外債務重組協議的聆訊。

中國恒大在20日披露，基於公司目前情況及顧問和債權人的協商，正在修改擬議重組條款以匹配公司客觀情況和債權人要求，因此，協議安排批准聆訊一些情況被取消或無限期延期。

恒大集團 重組 香港

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