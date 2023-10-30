無聲紀念 馬拉松跑手背李克強遺像 衣服寫李改革金句

鄭州馬拉松有跑手背上前總理李克強遺像參賽。(取材自X平台)

國務院前總理李克強 病逝後，全中國多城如常舉行體育盛事，各市馬拉松 秩序井然，有跑手無聲紀念。微博熱傳圖片顯示，河南鄭州 馬拉松（鄭馬）有跑手背上李克強遺像參賽，也有人舉起悼念旗幟；成都馬拉松（成馬）有人在跑衫手書李克強改革金句「長江黃河不會倒流」，以示懷念。

有港媒報導，29日各地天氣大致良好，北京、成都、鄭州、濟南、西安、長沙等大城市以及臨沂、常熟、黃山、龍口等大批小城都有馬拉松賽事在同日舉行。

其中，李克強曾執掌的河南省，他工作過六年的鄭州市29日舉行鄭馬賽事則出現了一些紀念元素。網傳圖片可見，在起跑點有人舉出藍色旗幟，上面分兩行豎寫「克難攻堅，強國有道」白字，取首兩字「克強」紀念李克強。

據報導，另外在鄭馬現場，一位穿2023鄭馬黃色跑衫的跑手，在背上的透明索繩背袋裡，放置一張A4紙打印的李克強黑白遺照，在跑手群中顯得特別引人注目，網上也流傳多幅不同角度照片。

報導指出，四川成馬是中國另一著名馬拉松賽事，29日有年長跑手衣服背後手寫了近日大熱的「長江黃河不會倒流」字句，這是李克強2022年針對外界擔憂中國自我封閉，公開回應的金句，強調中國改革開放不會往回走。

而在中國最高水平的北京馬拉松（北馬）有3萬人參加，選手們聚集在天安門廣場出發。選手們入場前要查驗號碼布，通過人臉識別核驗，以及嚴格的安全檢查。央視直播下的北馬，簡單起跑儀式後一切正常進行，沿途有交通管制，也有各區警員加強安保戒備。