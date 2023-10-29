廣西「野生景點」火出圈 登山客密密麻麻「像螞蟻搬家」

劍龍山登山線路上密密麻麻全是人。（視頻截圖）

「現在的劍龍山有多火，不來不知道，一來嚇一跳。」有網友25日發布一段視頻，並配文感慨道。影片遠處是一座地勢險峻的山體，從山腳到山頂是一道直的陡坡，山頂還有一道長長的山脊線。遠遠望去，陡坡和山脊線上似乎有一條白線。鏡頭拉近一看，原來是這是一條登山線路，整條線路密密麻麻全是人。有網友說：「看起來就像螞蟻搬家一樣。」

來源：YouTube

極目新聞報導，片中的山是位於廣西崇左市天等縣寧干鄉的劍龍山。廣西文化和旅遊廳近日發微博 稱，劍龍山是這一帶的最高峰，山脊起伏，恰似劍龍的脊背。本月以來，有不少遊客在網路上發布圖片和視頻，分享自己攀登劍龍山的經歷。站在險峻的山脊上俯瞰，有水庫如翡翠般鑲嵌於群山之間，周圍一座座山如島嶼般聳立。還有不少人夜間爬山等待看日出，晨霧繚繞，群山如披上了一層薄紗。

寧干鄉永樂村永寧屯位於劍龍山的山腳。在屯子裡開小賣部的黃先生說，以前很少有人爬劍龍山，但今年十一中秋長假期間，劍龍山就突然火了。整個長假期間，山上密密麻麻全是人，遊客很多是從外地來的，網上的視頻，應該是十一長假期間拍攝的。

據天等縣融媒體中心報導，長假期間，有3萬多人前往劍龍山登山打卡。

登山客排隊攀登劍龍山。（視頻截圖）

今年8月，就有網友發文總結了廣西戶外健行登山7條經典路線攻略，劍龍山位列其中。網友稱，該路線的健行路程為5公里，健行時間為6小時，風景指數5顆星，難度指數4顆星，稱這裡是自己在廣西爬過坡度最大的山之一，下山都要手腳並用，山脊線猶如劍龍的背脊一樣凶險。

在社交平台上，不少廣西當地的戶外俱樂部發布圖和視頻，宣傳「穿越劍龍山」等徒步線路。南寧一家戶外俱樂部工作人員稱，去劍龍山有夜間徒步和白天徒步兩種線路，價格分別為156元每人和139元每人。該俱樂部在發布相關健行路線資訊時，還附帶了一則「免責聲明」稱，如在活動中發生人身損害後果，領隊和其他隊友不承擔任何賠償責任。

山很陡峭，有遊客稱爬山時跌倒了，還有遊客還在山上迷路。為防止遊客在爬山時跌倒，當地村民還在部分路段加裝了鐵鍊。