搶免費「老鄉雞」…提前離崗1小時排隊 大廠員工考績被打C

示意圖。（取材自微博）

快餐店「老鄉雞」8日慶祝20周年，推出免費午餐活動，沒想到引起「語音辨識」大廠科大訊飛員工的考績風波。當天，為了排到免費餐，不少科大訊飛的員工提前離崗一小時到公司附近的門店排隊，遭到公司懲罰，其中正編員工績效考核被降至C以下，外包員工則面臨被換崗或解僱。有網友吐槽，「這是給老鄉雞做免費宣傳嗎？奇怪的聯名出現了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「老鄉雞」免費午餐活動在全國展開，科大訊飛A4美食街的「老鄉雞」餐廳就是其中之一，而餐廳距離科大訊飛總部僅幾百公尺的距離。

當天，科大訊飛美食街「老鄉雞」門口，10點30分左右即有員工開始排隊，至11時許，排隊人數已達百餘人，且此後排隊人員持續增加，其中有不少人是來自科大訊飛的。在非午餐時間排隊等待免費餐的行為很快就引起公司的關注和討論。據了解，美食街沒有對外開放，到店顧客一般為訊飛工作人員。

針對這起事件，科大訊飛做出官方處理。據公司相關制度，員工在距離午餐時間一個小時以上即開始離崗排隊已明確違反公司規定，屬於一般過失行為，須給予書面警告，並影響當季績效評估結果。對於外包員工，將與相應外包公司溝通視嚴重程度作警告或人員汰換等處理。

對於公司的處理，不少員工表示理解和支持。他們認為，在高速發展和激烈競爭的人工智慧 領域，科大訊飛作為行業領導者，應該以高標準要求自己和同事，保持專注和敬業的態度，不能因為一頓免費午餐而影響正常的工作。