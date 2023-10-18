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超越賭王紀錄 47歲妻生子、84歲國寶鋼琴家劉詩昆再當爸

中國新聞組／北京18日電
84歲的國寶級鋼琴家劉詩昆與第三任妻子此前為女兒過生日。(取材自微博)
84歲的國寶級鋼琴家劉詩昆與第三任妻子此前為女兒過生日。(取材自微博)

中國84歲國寶鋼琴大師劉詩昆又生了一個兒子，現任妻子孫穎近日在微信朋友圈報喜，稱3歲的女兒劉蓓蓓當了姊姊，她為劉詩昆再添一子，湊成「好」字。

來源：HK娛聞樂

孫穎寫道︰「你讓我心醉，妳讓我心碎；生命本源的赤誠與真摯，不含分毫雜質，讓我如同裝上了『淚掣』！歡迎我們家庭的新成員，7.3磅的Tim Tim Lau劉天天（劉蓓蓓的天秤弟弟，小名添添）來到美麗的人世間。」

孫穎分享兒子劉天天的照片，還有女兒貝貝跟她視像對話的截圖，貝貝看到媽媽與弟弟時感動得眼濕濕。

劉詩昆與孫穎2017年結婚，兩人年紀相差37歲，女兒貝貝2020年在美國出生，當時劉詩昆以81歲高齡再當爸爸，打破已故賭王何鴻燊在78歲與四太梁安琪生下女兒何超欣的紀錄。

香港01報導，劉詩昆與太太孫穎當女兒如珠如寶，據知他們已經為女兒準備了5億人民幣教育基金，保證小孩衣食無憂，此外，他們更投資約3600萬元開設音樂學校，孫穎曾表示這是送給女兒的最大禮物，劉詩昆更會親自教女兒彈琴，讓她成為接班人。

下月7日才三歲的貝貝已見慣大世面，一歲半時已隨父母到坎城影展走紅毯，7月時才兩歲半的貝貝，更踏上莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院演奏廳，跟爸爸四手聯彈兒歌「幸福拍手」。

劉詩昆1939年出生於天津，是在國際樂壇享有盛譽的中國著名鋼琴家，代表作品有「青年鋼琴協奏曲」和鋼琴協奏曲「戰台風」等。1978年，劉詩昆所在的中國藝術團赴美國巡演，他成為最早訪美的中國藝術家之一。

劉詩昆前後結婚三次，首任妻子為葉劍英的女兒葉向真，兩人兒子劉曉迎於1964年出生於北京。劉詩昆第二任妻子蓋燕，1996年為他生了個兒子。

84歲的劉詩昆喜獲麟兒。(取材自微博)
84歲的劉詩昆喜獲麟兒。(取材自微博)

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