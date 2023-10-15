廣交會15日開幕 帶路國企業占6成

第134屆中國進出口商品交易會（簡稱廣交會）15日開幕，將於10月15日至11月4日在廣州分三期舉辦，本屆展覽規模再創新高，參展企業2萬8533家，比上屆增加3135家，其中「一帶一路 」共建國家參展企業占比60%。

中國青年報報導，本屆廣交會展覽面積擴大到155萬平方米，比上屆增加5萬平米；展位總數7.4萬個，比上屆增加近4600個。參展企業2萬8533間，比上屆增加3135間，來自43個國家和地區，「一帶一路」共建國家參展企業占比60%。截至12日，已有來自215個國家和地區的10萬名採購商預註冊，140間頭部跨國企業確認參會。

值得關注的是，廣交會聚焦「一帶一路」共建國家、RCEP 成員國、東盟、歐美等重點市場，以55個展區為核心營銷內容，「一國一策」、「一區一策」推進重點40個國家地區採購商的邀請工作。

據統計，歐美採購商預註冊人數較上屆同期增長8.6%，「一帶一路」共建國家增長11.2%，RCEP國家增長13.8%。採購商各期分布更均衡，重點行業採購商關注度高，預註冊人數排名前五的行業分別為電子及家電類、機械類、日用消費品類、五金工具類、家居裝飾品類。

目前，已有97家來自歐、美、亞、非洲的工商機構組團參會，團組數量較上屆同期增長86.5%。世界500強、全球零售250強等頭部大商參會踴躍，已有140家頭部跨國企業確認參會，不少大商組團人數超過100人。