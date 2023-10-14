催生 官媒：不能只盯著二孩 應建設生育友好型社會

國家衛生健康委員會12日發布「2022年中國衛生健康事業發展統計公報」，揭露了中國人口生育相關數據，2022年出生人口956萬人，其中二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15%。官媒北京 商報評論員張緒旺的評論文章指出，鼓勵生育不能只盯著二孩。

文章指出，從2017年國家衛健委的統計公報，二孩占比數據開始公布，當年為51%，並呈現逐年上升的趨勢，在2019年達到59.5%。此後，2020年57.1%，2021年55.9%，2022年53.9%，得益於二孩、三孩政策效應的持續，二孩及以上占比一直維持在50%以上。

文章說，二、三孩占比是果，也是因。在解決中國低出生率和老化加重的人口問題上，此類結構性資料的變動趨勢是政策進一步調整的事實依托。

從二孩占比的變動趨勢來看，結合整體出生人口數據，二孩效應整體穩定，但面臨的情勢嚴峻不容小覷。尤其是隨著門檻性政策發布已有時日，起初想生、敢生的情緒化驅動日趨弱化。從適婚適育的個體（家庭），到承擔政策助力角色的各級政府，理性取代衝動，結合自身和當地實際，全面和長期的共建生育友好型社會，成為比催動數據更核心的命題。

文章指出，從單獨二孩，到全面二孩、三孩，以及已有不小呼聲的全面放開，「允許生幾個」重要，生幾個娃補貼多少錢也重要，所有事無鉅細、事關婚育的政策都重要。僅以生育補助來說，過去一、兩年，各省市各地區大有比拚錢的勢頭，但養娃不是一勞永逸，就業 、婚戀、住屋、醫療、教育 、養老…鼓勵生育是組合拳+馬拉松。

文章稱，就在公報發布的前一天，廣州住房公積金提取政策調整，其中生育二孩及以上（至少一個子女未成年）的家庭，繳存人租房月提取額度可以上浮30%。類似的政策，各地政府仍在源源不絕地掏出工具箱。

在鼓勵生育的道路上，嬰幼兒托育服務的重要性無須贅言。一斑而知全豹，隨著共建共識的達成，政府之外，企業、機構等社會力量也在加入到建設生育友好型社會的行列之中，包括但不限於女性職場公平、生育補貼、孕產假優化等等。

文章說，總而言之，數據要關注，行動要夯實，鼓勵生育，沒有一蹴而就，當宜日拱一卒。