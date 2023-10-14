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許家印被捕後誰是下一位？碧桂園楊國強、京東劉強東「被出事」

中國新聞組／北京14日電
碧桂園13日發布楊國強11日在廣東工地考察的消息，這是碧桂園陷入債務危機後，楊國強首度公開露面。（取材自微信）
碧桂園13日發布楊國強11日在廣東工地考察的消息，這是碧桂園陷入債務危機後，楊國強首度公開露面。（取材自微信）

中國恒大集團主席許家印9月被捕後，市場傳言不斷，不少巨頭擔心自己是「下一位」。近日市場盛傳另一家暴雷的房企巨頭碧桂園創辦人楊國強已離開中國。不過碧桂園13日罕見對外稱，楊國強11日曾現身廣東考察工地，闢謠意味濃厚。無獨有偶，市場還傳出電商巨頭京東集團董事局主席劉強東違法被抓、昔日「公募一哥」王亞偉已被拘留等消息，但都被公司否認。

綜合自由亞洲電台、中央社等媒體報導，許家印被捕後，市場熱議碧桂園會不會淪為下一個恒大。與此同時，碧桂園持續發布楊氏家族出售私人飛機償債、無償金援給公司等消息，則被解讀為「碧桂園被許家印嚇著了」。12日市場更傳出其創始人楊國強、楊惠妍父女被變相控制，楊國強轉移資金到境外，甚至楊惠妍已離開中國等傳言。

京東集團創辦人劉強東傳被抓，公司否認。(新華社資料照片)
京東集團創辦人劉強東傳被抓，公司否認。(新華社資料照片)

不過，傳言子彈還沒飛很久，碧桂園微信公眾號就在13日罕見發布楊國強與總裁莫斌11日到廣東順德市一處專案工地巡視的新聞稿，還配上一段20秒的現場視頻，顯示頭戴紅色安全帽的楊國強與工人交談，頗有回應市場傳聞，穩住公司局勢意味。

無獨有偶，電商巨頭京東集團因為業績展望不佳，遭多家機構調降評級，昨在香港的股價重挫創上市以來新低之際，網路傳出影射京東董事局主席劉強東違法被抓的消息，京東迅速否認並稱對此操縱輿論行為「強烈憤慨」，公司已報警。京東股價13日在港股開盤一度暴跌逾15%。

博通資深分析師王蓬博表示，京東港股下跌，與多家機構下調京東評級有關。一是面對激烈的外部競爭，京東業務增速不及預期；二是京東的轉型還處於摸索中，需要更多時間；三是整體經濟環境和增速沒有達到年初市場的預期，這也導致京東、美團等公司股價持續下跌。

另每日經濟新聞報導，市場還傳言昔日「公募一哥」王亞偉已從8月起被拘留並接受調查。今年6月，王亞偉也被傳遭帶走調查。不過這次據千合資本表示，王亞偉「協助調查」等消息並不屬實，王亞偉也在公司正常工作。

作為2005至2012年間公募基金最大的「業績傳奇」，王亞偉曾被譽為公募一哥。

昔日「公募一哥」王亞偉傳已被拘留。（取材自中國證券報）
昔日「公募一哥」王亞偉傳已被拘留。（取材自中國證券報）

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