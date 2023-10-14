許家印被捕後誰是下一位？碧桂園楊國強、京東劉強東「被出事」

碧桂園13日發布楊國強11日在廣東工地考察的消息，這是碧桂園陷入債務危機後，楊國強首度公開露面。（取材自微信）

中國恒大集團 主席許家印9月被捕後，市場傳言不斷，不少巨頭擔心自己是「下一位」。近日市場盛傳另一家暴雷的房企巨頭碧桂園 創辦人楊國強已離開中國。不過碧桂園13日罕見對外稱，楊國強11日曾現身廣東考察工地，闢謠意味濃厚。無獨有偶，市場還傳出電商 巨頭京東集團董事局主席劉強東違法被抓、昔日「公募一哥」王亞偉已被拘留等消息，但都被公司否認。

綜合自由亞洲電台、中央社等媒體報導，許家印被捕後，市場熱議碧桂園會不會淪為下一個恒大。與此同時，碧桂園持續發布楊氏家族出售私人飛機償債、無償金援給公司等消息，則被解讀為「碧桂園被許家印嚇著了」。12日市場更傳出其創始人楊國強、楊惠妍父女被變相控制，楊國強轉移資金到境外，甚至楊惠妍已離開中國等傳言。

京東集團創辦人劉強東傳被抓，公司否認。(新華社資料照片)

不過，傳言子彈還沒飛很久，碧桂園微信公眾號就在13日罕見發布楊國強與總裁莫斌11日到廣東順德市一處專案工地巡視的新聞稿，還配上一段20秒的現場視頻，顯示頭戴紅色安全帽的楊國強與工人交談，頗有回應市場傳聞，穩住公司局勢意味。

無獨有偶，電商巨頭京東集團因為業績展望不佳，遭多家機構調降評級，昨在香港的股價重挫創上市以來新低之際，網路傳出影射京東董事局主席劉強東違法被抓的消息，京東迅速否認並稱對此操縱輿論行為「強烈憤慨」，公司已報警。京東股價13日在港股開盤一度暴跌逾15%。

博通資深分析師王蓬博表示，京東港股下跌，與多家機構下調京東評級有關。一是面對激烈的外部競爭，京東業務增速不及預期；二是京東的轉型還處於摸索中，需要更多時間；三是整體經濟環境和增速沒有達到年初市場的預期，這也導致京東、美團等公司股價持續下跌。

另每日經濟新聞報導，市場還傳言昔日「公募一哥」王亞偉已從8月起被拘留並接受調查。今年6月，王亞偉也被傳遭帶走調查。不過這次據千合資本表示，王亞偉「協助調查」等消息並不屬實，王亞偉也在公司正常工作。