上海一會所被曝偷換婚宴食材 魚唇替代花膠 一道菜成本差8倍

廚師長提供的視頻資料。（取材自微信） 澎湃新聞

金先生夫婦今年6月在上海一間知名的婚禮會所花費34萬餘元（人民幣，下同）舉辦婚宴，不料一個月後，他接到會所前廚師長的來電稱他被騙了，婚宴當天菜品中，有不少諸如花膠、龍鱒斑等名貴食材都被偷換成廉價的代替品，價差高達近8倍。金先生夫婦驚訝之餘氣憤投訴，目前由閔行區市場監督管理局調查中。

「案件聚焦」微信 公眾號報導指出，金先生和妻子當天選擇的是每桌7888元的婚宴套餐，宴請了40桌賓客，總共花費了34萬餘元。婚宴當天，賓主盡歡。

然而婚禮後的一個月，他接到一名自稱是該婚禮會所廚師長的男子爆料稱，金先生婚宴當天的菜品中，有不少諸如花膠、龍鱒斑這樣的名貴食材，都被偷換成了廉價的代替品。按照廚師長的說法，比如用魚唇替換花膠，僅僅這一道菜，在成本上就有近8倍的差價。

金先生夫婦原本對此將信將疑，但隨著廚師長出示了當天後廚的進貨單及錄像、照片，金先生夫婦也對婚禮會所產生了懷疑，並想起婚宴前，該婚禮會所的工作人員曾主動找到金先生夫婦，建議更換兩道菜品，而按照廚師長的說法，更換前後的菜品也有一定的價格差異。金先生夫婦於是將此事投訴到了閔行區市場監督管理局。

對此，該婚禮會所門店負責人稱，廚師長與公司有勞務糾紛，他是惡意的舉證，而更多的細節他們不便透露。爆料的廚師長則表示，該會所更換菜品原料的事是從今年6月開始的，而在他向上級反映後不久，他就被降級調崗，最終解除了勞動合同。

據報導，金先生夫婦說，該婚禮會所得知媒體介入後，於9月23日約見了金先生夫婦，雙方最終達成和解，該會所同意給予金先生夫婦一定的差價退賠。

律師指出，如果消費者質疑婚宴提供方換菜，又能舉證，則可以適用「民法典」和「消費者權益保護法」，來維護自己的權益。