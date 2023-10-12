新加坡被稱「坡縣」 中網民霸凌? 還是幽默？

中國網民稱呼新加坡「坡城」惹議，圖為9月29日中秋節之際，在有「新加坡唐人街」之稱的牛車水，「花好月圓」等祝福語隨處可見。 （中新社）

新加坡 媒體日前刊出題為「『坡縣』可以休矣！」文章，批判中國網民以「坡縣」稱新加坡是在揶揄新加坡面積狹小，既不規範又不得體。此文一出引發爭議，有人認為這是中對新加的語言霸凌 ，也有人稱這只是當地中國人自嘲的幽默。在新加坡網民炸鍋之際，中國媒體做了網路調查卻發現，沒聽過「坡縣」稱呼的中國網民占了七成六，近五成認為這只是個幽默的別稱。

鳳凰網報導，「『坡縣』可以休矣！」一文中，新加坡語文工作者汪惠迪表達了對「坡縣」的這項稱謂的不滿。作者認為，在一些新加坡新移民 或中國網民看來，新加坡論面積相當於中國的縣級城市，使用這個名稱調侃新加坡的人有輕慢失禮之嫌。作者要這些網友換位思考，稱「要是老外用調侃的方式來稱呼中國或中國人，感受會怎麼樣呢？」

「聯合早報」娛樂專欄作者胡天培發文分析認為，喜歡給人起綽號可能反映出一種「自卑與補償」的心理，如果新加坡人不喜歡「坡縣」這個稱呼，這種行為就算是「語言霸凌」；「坡縣」有明顯矮化新加坡的意圖。

反對這觀點的聲音也有不少。「聯合早報」也發布當地任職軟體架構師沈潔元指出，用「坡縣」稱呼新加坡並非中國網民主流，而「給面子才叫坡縣」的說法更只是極個別中國人的觀點；且「坡縣」並沒有貶低降格新加坡之意，「而是更多地體現在本地生活的中國人，特別是年輕人的一種自嘲或幽默」。

據報導，新加坡在中國移民的目的地中高居第六，許多來自中國的新加坡移民使用「坡縣」這一稱謂，其實是一種受到傳統文化影響的謙虛說法，類似程式設計師自稱的「碼農」。絕大多數在新加坡的中國人不會用國土大小、人口多寡來貶低新加坡。

報導指出，當地金融分析從業者蔡凌志認為，「坡縣」一詞產生於越來越多的中國人到新加坡求學或工作的背景之下，在這些人眼裡，新加坡在地理條件和生活娛樂等方面，比不上中國的大城市。年輕人覺得新加坡」沒有大城市的豐富選擇，也沒有大農村的自然條件」，自然會被稱為「縣」。他認為要辯證地看待這個詞彙。