輪值董座胡厚崑：華為5.5G來臨 速度快10倍

5.5G技術將使智能駕駛等行業發展如虎添翼。圖為觀眾在上海國際汽車工業展覽會上，了解華為AITO問界車型。(中新社)

華為 輪值董事長胡厚崑10日表示，技術發展日新月異，新的需求層出不窮，移動網路能力也需要不斷升級。「為此，我們正努力將5G -A（又稱「5.5G」）帶進現實，最大化發揮現有投資價值的同時，為未來做好準備。」業內人士相信，快5G 10倍的5.5G技術將使智能駕駛、大語言模型等行業發展如虎添翼。

科創板日報報導，胡厚崑在杜拜舉行的2023全球移動寬頻論壇上指出，大語言模型（LLM）、ChatGPT 、自駕需求持續成長對網路持續演進提出要求，而正處於推進中的5.5G便是為未來所做的準備。

在此次會議上，華為宣布將在2024年推出面向商用的端到端5.5G全套網路設備。這代表市場將迎來新的行動通信時代。

根據先前預熱信息，華為將在論壇稍晚時候發布業界首個5G-A全系列產品解決方案，而此次新品涵蓋六大類，包括TDD、FDD、毫米波、DIS、天線、微波MAGICSwave，均為適配5.5G的基地台網路產品。

在胡厚崑看來，大語言模型、ChatGPT、自動駕駛的需求都在持續增長，這也要求網路持續演進，而產業界正在積極推進5.5G就是在為未來作準備。

就在9月11日，華為在IMT-2020（5G）推進組的組織下，率先完成5G-A全部功能測試用例。本次測試涵蓋了上下行超寬頻和寬頻即時交互5G-A關鍵技術。

而在10月9日，華為與阿拉伯聯合大公國當地電信商在杜拜發佈全球首個5G-A「智慧家庭」項目。

就目前正在運行的5G網路來看，根據工信部最新數據，截至今年8月底，累計建成5G基地台達313.8萬個，5G網路覆蓋全大陸所有地級市、縣城城區，5G行動電話用戶達到6.95億戶。

他提到，5G面向消費者的業務仍然是電信商收入增長的引擎。相比於4G，5G網路流量全球平均增長了3到5倍，ARPU值提高10%到25%。

同時，全球5G行業應用已經達到5萬多個，行業聯接數已超千萬。遠端控制、視頻回傳、機器視覺、設備定位等5G應用，目前已經在礦山、港口、製造等領域得到了規模化落地。

針對消費者市場，胡厚崑表示，要持續提升消費者5G體驗並且拉動資料消費，需要就要提升5G覆蓋，並持續提升5G體驗，需要打造更多應用。同時，需要啟動生態系統，特別是讓開發者充分應用5G網路能力。