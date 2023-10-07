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粉絲送全紅嬋「小烏龜背包」 她送給陳若琳教練衝上熱搜

中國新聞組／北京7日電
工作人員把小烏龜背包送到了陳若琳教練手中。(取材自浙江新聞)
工作人員把小烏龜背包送到了陳若琳教練手中。(取材自浙江新聞)

杭州亞運日前舉行女子10公尺跳台決賽，中國選手全紅嬋、陳芋汐包攬金銀，中國跳水隊實現該項目13連冠。全紅嬋與陳芋汐是對手也是朋友，賽後，她們緊緊擁抱在一起，互相祝賀取得好成績。全紅蟬還把粉絲給她的一個小烏龜背包送給了陳若琳。全紅嬋可愛一幕也衝上熱搜。

來源：YouTube

浙江新聞報導，看台上的粉絲給全紅嬋送了一個小烏龜背包，全紅嬋拿到手後，禮貌地向粉絲徵求意見，「我想給我陳教練」，看見陳若琳教練後立刻比畫起來，隨後工作人員把小烏龜背包送到了陳若琳教練手中。

在賽後的記者會上，全紅嬋還背了一串小烏龜玩偶，向現場記者狠狠炫耀了一把，這一幕讓網友直呼「被萌到了」。炫耀小烏龜玩偶的「全妹」，在接受記者採訪更顯「乖萌」，她3日獲得冠軍後受訪的「社恐式」回答超可愛。

記者問她：「第四跳的時候稍微有點失誤，第五跳很快調整了。 當時心裡怎麼想的？」全紅嬋回答：「也沒想很多，想好自己動作和要領。」「當時會有一點緊張嗎？」她說：「也會有一點緊張的，肯定。」被問「最後一跳之前調整了許多動作，當時在想什麼？」她又說「在想動作要領」。

記者又問她：「拿到兩枚金牌。 現在什麼感受？」她只回答兩字：「開心。」當被問到「比賽難還是採訪難？」她說：「都難。」超簡短回答讓網友直呼可愛。

杭州亞運

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