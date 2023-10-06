內蒙發現新戰略性金屬 命名鈮包頭礦

鈮包頭礦的晶體結構圖。（取材自觀察者網）

由中國研究團隊發現的新礦物鈮包頭礦（niobobaotite）獲得國際礦物協會新礦物、命名及分類委員會（IMA CNMNC）的正式批准，批准號為IMA 2022-127a。這是中國核子地質系統成立近70年來發現的第13個新礦物。為鈮的富集成礦機制提供了新的研究視角，為鈮等戰略性關鍵金屬的開發提供了新的方向。

觀察者網報導，這次由中核地質科技有限公司（核工業北京 地質研究院）葛祥坤、範光和李婷研究員等，在世界著名的內蒙古包頭市的白雲鄂博礦床發現的鈮包頭礦，產出於鈮-稀土 -鐵礦石中，呈棕色至黑色，柱狀或板狀，半自形至他形，粒度約20~80μm。鈮包頭礦是一種富含Ba、Nb、Ti、Fe、Cl的矽酸鹽礦物，其理想式為Ba 4（Ti 2.5 Fe 2+ 1.5）Nb 4 Si 4 O 28 Cl，屬四方晶系，空間群I 4 1 a (# 88)。

白雲鄂博礦床礦物種類相當豐富，迄今已發現150餘種礦物，其中新礦物已達16種，鈮包頭礦是在該礦床發現的第17個新礦物，是發現於上世紀60年代包頭礦的富Nb類似物。透過這項研究，解決了國際礦物學界爭論已久的包頭礦電價平衡問題，也為鈮包頭礦的研究奠定了理論基礎。具有富Nb特徵的鈮包頭礦增加了該礦床鈮礦石礦物的種類，同時也為鈮的富集成礦機制提供了新的研究視角，為鈮等戰略性關鍵金屬的開發提供了新的方向。