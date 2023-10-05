公交車化身「浪漫禮車」 中國新人：比租車隊還划算

多地公車公司推公車租賃業務，有公司十一黃金周期間接獲多筆訂單。（取材自北京青年報）

迎娶禮車用轎車不稀奇，近日中國新人流行租公交車當婚車，許多新人在社群平台上曬出公交車的影片和照片，煙台、鄭州 、十堰 、亳州等多地公交車公司也推出租賃服務，不僅配備司機，還可客製化路線，在中國十一黃金周期間已接到多筆訂單。

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北京青年報報導，山東煙台一對新人近日分享「公交車婚車」照片引發關注，照片中新郎、新娘坐在座位上，身後的親友團手舉喜慶的祝福語和氣球，公交車婚車車身貼著祝福橫幅、大紅雙喜，車頭綁著彩帶，車內也掛滿了喜氣洋洋的裝飾物。網友看了紛紛送上祝福，還有人表示這樣的婚禮真的環保又熱鬧，應該會成為新趨勢。

據報導，公交車婚車形式新穎、整體花費比租車 划算、氣氛熱鬧，逐漸受到許多年輕人青睞，社群平台上多地網友陸續分享相關影片和照片。

江蘇徐州睢寧縣一名新娘陳曉宇就表示，公交車租車費不超過1000元（人民幣，下同），還配有專屬司機，雖然家裡長輩一開始不支持，但最終效果出來，家裡長輩也很滿意。

四川成都的肖女士結婚時也選擇用公交車當婚禮車，「所有的親戚朋友都在一起，我覺得很熱鬧、很有氛圍。」她透露租車花了1000元左右，「整體下來比租婚車隊划算」。

安徽亳州渦陽一間公交車公司的員工透露，自今年8月推出公交車婚車業務以來，已經接了八、九起接親訂單，熱門的結婚吉日公交車婚禮車也已經被預約。