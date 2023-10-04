淄博燒烤五一暴紅 網紅效應在十一被打回原形

淄博燒烤一度爆紅，但隨著網紅效應消退，人潮已不復以往。（中新社）

山東淄博燒烤在幾個月前的五一勞動節 假期在中國走紅，帶動當地旅遊並創下旅遊訂單飆升2000%現象，但這股熱潮在十一長假並未延續，隨著網紅效應消退，淄博已被打回原形。

綜合中國經濟網報導，淄博在五一前後的遊客火爆場面已難尋覓。當地人說，「退燒」從8月開始，到了9月，淄博已基本打回原形，像張店區、高新區、臨淄區等區，到了晚上10點多，街上人潮、車流就已相稀少，主城區逐漸沒了霓虹閃爍，路邊的燒烤攤也悉數收攤，連帶網約車 的生意也直線減少。

對於淄博燒烤熱潮不再，媒體分析說，燒烤本來就非淄博獨有，甚至可說中國每個城市都能找到，遊客去淄博是為追求新奇，當好奇心被滿足，遊人便發現車費、住宿及往返時間等各種成本不成正比。

此外，當地接待遊客能力不足的問題也陸續曝露，甚至曾發生過酒店房間不夠，遊客被迫在火車站過夜的事例。

報導說，作為依靠工業生存的三線的小城市，淄博燒烤的熱潮消退，可說是網紅效應的基本規律，但也引伸出一個待解的命題，就是「如何為流量經濟謀劃更多出路」？

有人建議，淄博盡量透過「材料淄博化」打造當地特色，例如出售淄博產的啤酒、飲料，並利用淄博燒烤品牌延長和擴展產業鏈，註冊系列商標；也有人認為應在基本問題上下功夫，簡單來說就是解決接待能力、食物品質、城市管理等各方面的不足，這些方面若無改進，「始終只能吃流量的老本」。

淄博市商務局回應稱，下一步將繼續做好帶領職責，確保提振消費工作常態化運行，並借勢流量紅利進一步提振消費，包括倡導經營業戶加強自律、推動「淄博燒烤」集體商標註冊、打造消費新場景，展開直播帶貨等提高影響力，並推動燒烤與經典魯菜結合，突出本地特色。