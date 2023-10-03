嫦5團隊獲勞倫斯獎 月壤開放全球申請研究

嫦娥五號團隊獲獎現場。(新華社／國家航太局供圖）

中國探月工程嫦娥五號 任務取回的1731克月球樣品「月壤」，即將面向國際開放申請。嫦娥五號總設計師胡浩近日在出席第74屆國際宇航大會（IAC）宣布，歡迎各國科學家申請研究、共享成果。由於嫦娥五號任務在技術創新、科學發現、國際合作三方面取得的突出成就，會中獲得國際宇航科學院的最高團隊榮譽的「勞倫斯團隊獎」。

香港 文匯報報導，嫦娥五號是中國首個無人月球採樣返回任務，是當時中國複雜度最高、技術跨度最大的航天系統工程，一舉突破月面採樣、月面起飛上升、月球軌道交會對接與樣品轉移、跳躍式再入返回等關鍵技術，經過環環相扣的飛行過程，帶回1731克月球樣品，成為世界單次採樣量最大的無人月球採樣任務。

嫦娥五號獲得月球樣品，助力包括香港在內的中國科學家們實現科學夢想。今年8月，香港大學地球科學系地質學家團隊通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，獲得822.6毫克的嫦娥五號月球樣品，成為首支研究月壤的香港團隊。港大團隊將通過月球樣品，研究月球的地質和「熱演化」歷史，以及月球與太陽系行星的形成和演化的關係。

國家航天局介紹，圍繞嫦娥五號帶回的月球樣品，科研人員取得多項原創性研究成果。胡浩表示，目前已經完成六批258份、共77.68克月球樣品發放，在國內外權威期刊發表論文70餘篇。

胡浩表示，國家航天局正在組織研究月球樣品向國際同行開放申請的程序和方法。據介紹，按照國家航天局「月球樣品管理辦法」和「月球樣品及科學數據國際合作管理細則」等要求，面向國際開放的嫦娥五號月球科研樣品申請步驟為：線上註冊、填寫申請材料、函審、答辯、審核、簽署協議、領取、歸還等，具體要求和流程將在國家航天局網站發布。