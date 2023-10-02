「中百萬比賺百萬機率大」中國彩券買氣飆升 銷售額年增5成3

中國青年失業率破紀錄。北京一家購物中心設立一個招募點。（美聯社）

在中國出國旅遊復甦不如預期之際，中國國內彩券買氣卻飆升。根據中國財政部數據，8月全中國的彩券銷售額，達到529.6億元（人民幣，下同，約72.5億美元），創下今年最高，比去年同期成長53.6%，反映了當前中國經濟狀況不好，讓抱有發財夢的民眾變多。

據美國之音引述新華社報導，8月彩券銷售增長，主要受重大賽事增加、即開式彩券新票上市等因素影響。不過數據顯示，中國彩票銷售飆漲趨勢已發展數個月。今年1月至8月，中國全國售出的彩券總額年增了51.6%，達到3757.6億元。

美國之音也引述路透報導，提到中國彩券銷售額的激增與經濟數據疲軟的時間重疊，尤其是備受關注的青年失業數據；根據中國官方數據，中國16歲至24歲青年人口失業率在6月份達到了創紀錄的21.3%。中國國家統計局8月暫停發布全國青年失業率。

中國社群媒體 上的評論顯示，面對經濟放緩和就業 困難，近幾個月以來彩票銷售的急劇上升，與人們對經濟前景的憂慮有關。

路透引述一條微博 寫道：「與從工作賺得500萬元相比，更可能中500萬元的彩票。」中國年輕人之間還流行一句話：「讓我在買車和買房中選，那我選擇買彩票，畢竟中100萬的幾率比我賺100萬的機率更大。」

與此同時，中國今年出境遊復甦不如預期，不少遊客抱怨預定的機票近期「大跳水」，有航線甚至減價一半左右。中國民航專家林智傑認為，這反映了「十一」出行熱度或不如預期，所以出現價格倒向調降情況。

路透引述一個大V微博帳號評論：「經濟越萎靡，彩票越紅火。人們把發財的希望寄託於運氣而不是自己！」