我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普官司纏身 梅蘭妮亞據稱重談婚前協議書「保障小兒子未來」

紐約大雨滲入華人家中土庫 抽水機連開10小時 復原恐花數日

杭州亞運／中國謝震業百米9秒97奪金 女飛人「哪吒頭」搶鏡

新華社／杭州30日電
杭州亞運田徑項目男子100米決賽行，中國選手謝震業（中）以9秒97獲得金牌。 （中新社）
杭州亞運田徑項目男子100米決賽行，中國選手謝震業（中）以9秒97獲得金牌。 （中新社）

在30日的杭州亞運田徑項目比賽中，中國選手謝震業、葛曼棋分別奪得男、女100米冠軍。世錦賽亞軍、菲律賓選手奧貝納在男子撐桿跳高賽場創造了田徑開賽以來的首個賽會紀錄。

男、女「飛人大戰」是當天最受矚目的項目。作為最大奪金熱門，謝震業先在半決賽中跑出了刷新自己本賽季個人最好成績的10秒03，約兩個小時後，又在決賽中以9秒97的成績撞線奪冠。

這是謝震業職業生涯中第二次突破10秒大關。他曾於2018年同樣跑出過9秒97，那也是他目前的個人最好成績。

這名30歲的老將在賽後表示，年初的時候自己一直想突破10秒，但是一直未能如願。「漸漸地我放平心態，我覺得只要做好自己，靠這個技術，我相信自己有實力和能力。」謝震業在賽後說。

9月30日，杭州亞運田徑男子100米決賽，中國選手謝震業以9秒97獲得金牌。 （...
9月30日，杭州亞運田徑男子100米決賽，中國選手謝震業以9秒97獲得金牌。 （中新社）

遺憾的是，雖然9秒97已經超過了巴黎奧運男子百米10秒的達標成績，但30日當天賽時的風速為順風2.4米/秒，超過了順風2米/秒的有效成績認定標準，因此謝震業並未憑此直接入圍巴黎奧運。

「今天我並沒有遺憾，我的成績已經在這裡，我們明年拭目以待。」謝震業說。

17歲的泰國運動員汶頌以10秒02的成績摘銀，馬來西亞選手法赫米以10秒11位列第三。

女子100米決賽中，葛曼棋以11秒23的成績奪金，新科亞錦賽冠軍、新加坡選手佩雷拉和巴林選手哈勒迪分列二、三位。

杭州亞運女子100米決賽，中國選手葛曼棋以11秒23獲得金牌。圖為葛曼棋在賽後高...
杭州亞運女子100米決賽，中國選手葛曼棋以11秒23獲得金牌。圖為葛曼棋在賽後高舉手臂慶祝。 （中新社）

葛曼棋當晚梳著標誌性的「哪吒頭」上場，賽後她激動地身披國旗繞場一周。走過混合採訪區，她說：「今天成績沒有很理想，但是對於今年的我的狀態來說已經超乎預料了。」她同時表示，因傷病等因素困擾，自己這一年過得並不容易，「感謝每次我睡不著、面臨崩潰時，能把我拉起來的人們」。

網友說，在「大蓮花」扎著「哪吒頭」的葛曼棋像踩著「風火輪」一樣。葛曼棋說，在家門口比賽，又是在「大蓮花」體育場，有些「哪吒重生」的意味，相信這是一份好運氣，會繼續給自己帶來好運。「下一步就是希望能够達標奧運會，取得更好的成績！」

巴黎奧運 杭州亞運 新加坡

上一則

「中國巴菲特」關善祥突傳辭世 生前旗下基金大虧

延伸閱讀

巴黎台灣電影節開幕 「鬼家人」征服滿場觀眾

巴黎台灣電影節開幕 「鬼家人」征服滿場觀眾
杭州亞運／中國「蝶后」張雨霏6金收官︰明年巴黎奧運不只2金2銀

杭州亞運／中國「蝶后」張雨霏6金收官︰明年巴黎奧運不只2金2銀
杭州亞運╱中國隊金牌過百 游泳28金收場創造歷史

杭州亞運╱中國隊金牌過百 游泳28金收場創造歷史
一切為了巴黎奧運？法國積極將無家者送往他處安置

一切為了巴黎奧運？法國積極將無家者送往他處安置

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯
預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局

預算案198：232票眾院鎩羽 聯邦政府關門幾成定局