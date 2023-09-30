杭州亞運／中國謝震業百米9秒97奪金 女飛人「哪吒頭」搶鏡

杭州亞運田徑項目男子100米決賽行，中國選手謝震業（中）以9秒97獲得金牌。 （中新社）

在30日的杭州亞運 田徑項目比賽中，中國選手謝震業、葛曼棋分別奪得男、女100米冠軍。世錦賽亞軍、菲律賓選手奧貝納在男子撐桿跳高賽場創造了田徑開賽以來的首個賽會紀錄。

男、女「飛人大戰」是當天最受矚目的項目。作為最大奪金熱門，謝震業先在半決賽中跑出了刷新自己本賽季個人最好成績的10秒03，約兩個小時後，又在決賽中以9秒97的成績撞線奪冠。

這是謝震業職業生涯中第二次突破10秒大關。他曾於2018年同樣跑出過9秒97，那也是他目前的個人最好成績。

這名30歲的老將在賽後表示，年初的時候自己一直想突破10秒，但是一直未能如願。「漸漸地我放平心態，我覺得只要做好自己，靠這個技術，我相信自己有實力和能力。」謝震業在賽後說。

9月30日，杭州亞運田徑男子100米決賽，中國選手謝震業以9秒97獲得金牌。 （中新社）

遺憾的是，雖然9秒97已經超過了巴黎奧運 男子百米10秒的達標成績，但30日當天賽時的風速為順風2.4米/秒，超過了順風2米/秒的有效成績認定標準，因此謝震業並未憑此直接入圍巴黎奧運。

「今天我並沒有遺憾，我的成績已經在這裡，我們明年拭目以待。」謝震業說。

17歲的泰國運動員汶頌以10秒02的成績摘銀，馬來西亞選手法赫米以10秒11位列第三。

女子100米決賽中，葛曼棋以11秒23的成績奪金，新科亞錦賽冠軍、新加坡 選手佩雷拉和巴林選手哈勒迪分列二、三位。

杭州亞運女子100米決賽，中國選手葛曼棋以11秒23獲得金牌。圖為葛曼棋在賽後高舉手臂慶祝。 （中新社）

葛曼棋當晚梳著標誌性的「哪吒頭」上場，賽後她激動地身披國旗繞場一周。走過混合採訪區，她說：「今天成績沒有很理想，但是對於今年的我的狀態來說已經超乎預料了。」她同時表示，因傷病等因素困擾，自己這一年過得並不容易，「感謝每次我睡不著、面臨崩潰時，能把我拉起來的人們」。

網友說，在「大蓮花」扎著「哪吒頭」的葛曼棋像踩著「風火輪」一樣。葛曼棋說，在家門口比賽，又是在「大蓮花」體育場，有些「哪吒重生」的意味，相信這是一份好運氣，會繼續給自己帶來好運。「下一步就是希望能够達標奧運會，取得更好的成績！」