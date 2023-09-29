杭州亞運／中國「蝶后」張雨霏6金收官︰明年巴黎奧運不只2金2銀

9月29日，中國選手張雨霏在頒獎儀式後，她以25秒10的成績獲得冠軍並創造新的亞運會紀錄。（新華社）

當張雨霏在杭州亞運 游泳項目收官日帶病上陣，勇奪女子50米蝶泳冠軍，杭州奧體中心游泳館裡爆發出山呼海嘯般的歡呼聲。「蝶后」張雨霏成為本屆亞運會迄今唯一一位六冠王。

雖然沒能實現亞運前定下的七金目標，但連續征戰、頂著高燒依然在泳池中和自己賽跑的張雨霏，已經在杭州留下了濃墨重彩的身影。

東京奧運 後，張雨霏經歷了狀態和心緒的起伏。在2022年的布達佩斯游泳世錦賽上，她在女子50米、100米和200米蝶泳中均獲銅牌，這給她帶來了壓力。「當時外界覺得你是奧運冠軍，就應該繼續獲得金牌，一旦沒拿到第一名那就是失敗。我當時的心態確實有一些波動。」

9月29日，中國選手余依婷（上）、張雨霏在比賽中。（新華社）

別看張雨霏平時快言快語，安靜下來她也會胡思亂想。每當她陷入自我懷疑，崔登榮教練都會適時進行心理輔導，幫助她擺脫困境。她也會嘗試著向隊醫、工作人員以及隊友傾訴，慢慢打開心結。

「教練告訴我，沒有人可以一直站在第一的位置上，你要學會接受失敗，我們的目標不會變，但你要接受你是一個不完美的人。」張雨霏說。

日常訓練中，張雨霏也在慢慢學會與自己和解。前花樣游泳世界冠軍咼俐以及田徑隊的體能教練加入隊伍後，帶來了全新的身體協調結合游泳專項體能的「花式陸上訓練法」，這讓張雨霏很不適應。「現在的陸上訓練太費腦子，很多動作都是我不會也不擅長的，都需要現場學習，看到、想到還要做到，非常困難，這也讓我意識到自己還有很多提升的空間。」

從今年7月的福岡游泳世錦賽開始，張雨霏在三項大賽中連番出場。世錦賽上她個人項目拿到1金1銀1銅；成都大運會上，自己報名的九個項目全部奪冠；來到杭州，她斬獲六枚金牌。特別是28日晚頂著高燒參加50米自由泳決賽，站上最高領獎台時，她頸部的刮痧痕跡，讓知情者無不動容。

9月29日，中國選手張雨霏在決賽後，她以25秒10的成績獲得冠軍並創造新的亞運紀錄。（新華社）

在張雨霏的心裡，有幾場比賽讓她記憶猶新。「一場是2012年跟北京 奧運冠軍劉子歌共同參加世界盃分站賽。那是我第一場國際比賽，當時拿了第三還是第四名，具體我忘了，反正是一個挺好的成績。」張雨霏說。

在南京青奧會收穫四金後，張雨霏志氣滿滿地踏入2016年裡約奧運的賽場，卻因為緊張導致發揮失常。「我在檢錄處的時候，感覺四肢都僵住了，整個人石化了，後來就是以這種石化的狀態，完成了比賽。」

從里約回來後不久，張雨霏開始跟隨崔登榮教練訓練。半年後，她的200米蝶泳成績不進反退，很多人質疑：成績都退步了，為啥還不換個教練？

張雨霏說，那會覺得自己年齡還小，沒到退役的時候，索性「破罐子破摔」，開始「擺爛」，訓練場上如同「行屍走肉」。讓她沒想到的是，在執行了三個月的新訓練計劃後，有一天她突然發現，自己的成績已經排到了世界第一。

「我當時覺得不可思議，這成績是我游出來的嗎？」張雨霏說，直到之後的一次測驗中，她的成績依然在世界一流水準，這為她出征東京奧運積澱了信心。

2023年是張雨霏進入國家隊的第十年，她見證了中國游泳隊的「進化」。

「以前一個組裡面只有教練和運動員，偶爾可能會帶上隊醫。現在體能教練、營養師、按摩師、物理治療師……進入團隊來保障我們的人越來越多。」張雨霏說，「還有一些新科技的運用，讓我們更直觀感受到自己的不足，甚至能分析出跟國外主要競爭對手的差距在哪裡，我們能更快地去追趕世界。」

談起明年巴黎奧運，張雨霏說：「希望能夠超過東京奧運上2金2銀的成績。」

在張雨霏心中，國家利益和團隊榮譽高於一切。談到世錦賽上為了接力項目放棄自己的女子200米蝶泳決賽，張雨霏說她一點也不後悔，「那可是七人次的世界冠軍啊！」

傳奇總會有落幕的一天。張雨霏感慨，以前遊接力賽是自己「抱」師兄師姐的「大腿」，而現在她就是國家隊的「大腿」。中國游泳正是有了一代代人的傳承和耕耘，才有了今天在世界泳壇的地位。

「我覺得等到了2035年，等到我們建成體育強國的時候，2008年、2009年（出生）的小隊員們應該已經是中國游泳隊的中堅力量了，那時我們也會成為游泳強國。」張雨霏說。