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「該怎麼辦？」 8分鐘唱出6到88歲煩惱 「大夢」暴紅

中國新聞組／北京29日電
歌手任素汐與瓦依那樂隊合唱的「大夢」暴紅。（取材自微博）
歌手任素汐與瓦依那樂隊合唱的「大夢」暴紅。（取材自微博）

繼歌手刀郎的「羅剎海市」暴紅，歌手任素汐與瓦依那樂隊推出新歌「大夢」，娓娓道出6歲到88歲普羅大眾遭遇的煩惱，讓不少人在經濟低迷引發的鬱悶下為之動容，甚至流淚自嘆，近日在中國迅速暴紅。

來源：YouTube

「大夢」是任素汐和瓦依那樂隊在節目「樂隊的夏天3」演出的歌曲，全長將近8分鐘，遠超過一般歌曲，最後這首歌斬獲全場最高分，當天獲得高達44.2萬的轉發量。

歌詞依序唱出普通中國民眾在6歲、12歲、18歲、23歲、28歲、38歲、48歲、58歲、68歲、78歲、88歲時會遇上的煩惱。其中最引起共鳴的歌詞包括：「我已二十三，大學就要畢業，看身邊的人，漸漸地遠去，該怎麼辦？害怕談戀愛，害怕找工作，害怕回家裡，害怕去外地，該怎麼辦？」；「我已三十八，孩子很聽話，想給他多陪伴，但必須加班，該怎麼辦？柴米和油鹽，學校和醫院，我轉個不停，賺不到更多錢，該怎麼辦？我像部機器，不能停歇，該怎麼辦？」

「樂團的夏天3」中，令人印象最深刻的是瓦依那和任素汐合唱的「大夢」，他們也得到了...
「樂團的夏天3」中，令人印象最深刻的是瓦依那和任素汐合唱的「大夢」，他們也得到了全場最高的242票。（取材自北京青年報）

而貫穿整首曲子的「該怎麼辦」，被民眾普遍認為是最能觸及心中痛楚的一句話。有評論者認為，歌詞中「該怎麼辦」的背後，充分道出了中國普通百姓、特別是中下階層人們對生活前景的徬徨與不安，以及問題到來卻無力解決的失望，甚至道出了當前中國人對所處社會的質疑。

不少中國網友與評論者拿「羅剎海市」與「大夢」作比較，各有不同看法。但較多數的意見認為，「羅剎海市」是用拐彎抹角的反諷手法，道出社會存在的光怪陸離與歪風；「大夢」則是用平實而不誇張的話語，唱出各年齡層中國人心中的疑惑。兩相比較，「大夢」反而更能引起人們的共鳴，難怪有不少人邊聽邊哭。

有網友表示，「大夢」這首曲子簡直「把所有人的問題都唱出來了」，一舉擊中大家心中的痛。特別是在當今中國景況變得不若以往，民心顯得浮燥的時候，這首曲子的調子聽來平平和和，但歌詞卻能把許多人攪得滿心澎湃。

還有網友點評，「這首歌曲很應景迎合了當下中國國內的消極情緒」、「這首歌是所謂中國夢的真實寫照，也是底層百姓的做夢經歷」。

演員出身的任素汐在這場音樂現場的表現也十分出色，她以自己獨特的嗓音和深情的演唱，...
演員出身的任素汐在這場音樂現場的表現也十分出色，她以自己獨特的嗓音和深情的演唱，為這首歌曲增添了許多色彩。在彩排時，她甚至因為太投入而感動落淚。（取材自北京青年報）

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