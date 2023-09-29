經濟放緩 中國黃金周出遊「內熱外冷」 官方估日均逾億人次

中秋暨十一黃金周連假，中國鐵路運輸已從9月27日啟動，圖為27日廣州南站的旅客。（中通社）

為期8天的中國中秋十一黃金周假期今起開始，官方預估每天平均超過1億人次出遊，可能是「史上最受歡迎的黃金周」。果然，昨天下午起各地就出現返鄉出遊的堵車潮，「堵車」話題衝上微博熱搜第一。有人提前三天動身仍被塞在路上，有人自駕開9小時還沒出廣東。外媒稱中國的出境遊僅恢復到疫情 前水準的六成，經濟放緩囊中羞澀，讓許多中國人只能擠國內遊。

綜合德國之聲、美國之音報導，經過數年疫情受限，中國旅遊市場熱度高漲。儘管十一期間的酒店民宿和機票等價格翻倍，熱門城市的飯店依然客滿。但由於中國疫後經濟復甦不振，民眾囊中羞澀，黃金周選擇在國內旅行的中國人數量將創下歷史新高，出境遊依然慘淡。

路透援引中國最大的線上旅遊平台攜程總經理兼國際市場副總裁Boon Sian Chai說，目前出境遊市場僅恢復到疫情前水準的60%左右。成本是主要決定因素，因為從中國出發的團隊旅遊的平均價格仍比疫情前高30%，部分原因是航空公司尚未恢復疫情前的航班。

路透說，愈來愈多的中國人仍然不願意在海外度假等奢侈品上消費。「花這麼多錢是不明智的，」北京 一名從事IT行業的張先生說。由於機票價格太貴，他去日本的計畫泡湯，這個假期他在國內旅遊。「我很失望。我已經三年沒出國了，」27歲的張先生補充道。

據中國旅遊研究院估計，今年十一期間，中國民眾每天的旅行量將超過1億次。這可能會提振國內消費，卻讓自疫情結束以來一直在等待花錢大方的中國遊客出境遊的旅行社感到失望。出國旅遊的中國人更青睞價格便宜的亞洲目的地，其中泰國在推出免簽計畫後成為首選。

而國內出遊的人潮則是從昨天起就感受到各地都瘋狂堵車的無奈。每日經濟新聞報導，

十一、中秋雙節假期今天才開始，但有些地方昨已堵上車了。9月27日晚，出廣東的高速公路就大塞車，有市民提前三天動身仍被堵在路上。 一名從東莞回老家衡陽過節的車主稱 ，她特意選擇凌晨出行，但開了8小時仍未出廣東。