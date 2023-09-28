杭州亞運／13歲稱霸街式滑板 崔宸曦成中國最年輕冠軍
經過兩輪「線路」和五輪「大絕招」比拚，杭州亞運滑板女子街式決賽中，年僅13歲的中國小將崔宸曦以總分242.62分的成績摘得金牌，這使她成為中國亞運史上年齡最小的金牌得主。
中新網報導，崔宸曦2009年12月19日出生於山東，是中國代表團中年齡最小的運動員。回顧這場決賽，小姑娘用「樂在其中」來形容。「決賽之前特別想拿冠軍，就是覺得肯定能拿到，覺得特別自信。這是我所有比賽中最自信的一場。」拿到金牌後，崔宸曦這樣說道。
崔宸曦表示，可能是因為亞運會在中國舉辦，現場有很多中國觀眾，讓自己很有「家」的感覺，所以滑得特別放鬆。說起最想感謝的人時，崔宸曦也提起帶領她走上滑板之路的父親，面對鏡頭，她說出最想對爸爸說的話：「我愛你」。
報導指出，崔宸曦3歲起開始接觸輪滑等項目，10歲起正式與滑板結緣。她曾用「一見鍾情」來形容第一次接觸滑板時的感覺。「剛開始也沒有想着走專業路線，但是站上滑板之後就有一種熟悉的感覺。後面練動作也練得特別快，然後一路走到現在。」崔宸曦這樣說道。
作為中國代表團年齡最小的選手，崔宸曦成為中國隊的「團寵」。她表示，哥哥姐姐們上車都會讓她先走，有好看的徽章也想著分她一個。在隊內，崔宸曦也經常和比她大幾歲的曾文蕙交流：「蕙蕙姐姐的大賽經驗比較多，我還要向她學習。」曾文蕙在滑板女子街式決賽獲得銀牌。
在拿到亞運金牌後，崔宸曦的職業生涯也邁向了新的高度。對於以後的目標，她說：「我還想站上奧運賽場。」
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