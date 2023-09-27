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蘋果勁敵強勢歸來 WSJ：華為星閃技術 挑戰藍牙、WiFi

中國新聞組／北京27日電
華為常務董事余承東宣布，將「星閃」技術整合到華為自研消費類電子設備的操作生態系統中。(視頻截圖)
華為常務董事余承東宣布，將「星閃」技術整合到華為自研消費類電子設備的操作生態系統中。(視頻截圖)

華為頂級旗艦新機Mate 60 RS於25日發布並開啟預購，截至26日上午10時，在華為商城已有120.8萬人預約。華為此次公布自家研發的「星閃」技術可應用於多款新產品，華爾街日報（WSJ）稱這是挑戰藍牙和Wi-Fi這些全球無線通訊標準，「展現中國技術自給自足雄心」。

華為25日舉行的秋季新品發布會，除了近期受到廣泛關注的智慧型手機Mate 60系列外，還有其自家研發的「星閃」（NearLink）技術。

報導指出，「星閃」是華為的近距離無線連接技術，「星閃」技術結合藍牙（Bluetooth）和Wi-Fi的最佳特性，並能與藍牙和Wi-Fi同時使用。「星閃」具有類似於藍牙的低功耗、輕量級連接功能，同時可以像Wi-Fi滿足高速、大量數據傳輸和高品質連接需求。

華為表示，「星閃」可根據情況在不同模式間切換。和藍牙等技術相比，「星閃」的功耗不到一半，速度可達6倍多，數據從一個點傳輸到另一個點所需時間僅是1/30，而在同一網路下支持的設備數量可達10倍之多。

「星閃」技術2021年12月首次亮相，當時主要聚焦在車載應用。今年8月華為常務董事余承東宣布，將「星閃」技術整合到華為自研消費類電子設備的操作生態系統中。報導形容，這顯示華為挑戰藍牙和Wi-Fi這些全球無線通訊標準，也顯示中國在美國制裁下，加倍努力在關鍵技術上自給自足。

藍牙目前由藍牙技術聯盟監管，華為在被美國制裁後，在一些主要技術協會的資格受到限制。華為高管王軍2021年接受採訪時表示，後來華為的會員資格恢復了，但華為仍決定自研技術。

觀察者網報導，華為的發表會吸引數百萬人在線觀看，外媒也關注華為多款新品與技術。

美國消費者新聞與商業網站（CNBC）提到，大約一個月前，華為悄悄發布其最新智能手機，由於採用先進的半導體芯片，表明儘管受到美國限制，華為仍能使用高科技工藝。

美國全國廣播公司（NBC）形容，華為推出的新款智能手機表明，蘋果的競爭對手華為不僅歸來了，而且還引發美國政府的擔憂。

快科技提到，華為Mate60系列與iPhone 15系列近期同期發布，一個是中國國產最頂級產品，一個是國際最頂級產品，Mate 60 RS 512GB價格與iPhone 15 Pro Max 512GB完全相同，都是人民幣1萬1999元（約1641.8美元），兩者也被消費者在全球市場一較高下。

「星閃」是華為的近距離無線連接技術，讓手寫筆的觸控更滑順。(視頻截圖)
「星閃」是華為的近距離無線連接技術，讓手寫筆的觸控更滑順。(視頻截圖)
「星閃」是華為的近距離無線連接技術，讓手寫筆的觸控更滑順。(視頻截圖)
「星閃」是華為的近距離無線連接技術，讓手寫筆的觸控更滑順。(視頻截圖)

華為 iPhone 華爾街

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