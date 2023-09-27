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杭州亞運／電競王者榮耀 中國奪首金上熱搜

中國新聞組／北京27日電
亞運電子競技項目王者榮耀亞運版本決賽在杭州電競中心進行，中國隊以2:0戰勝馬來西亞隊，贏得冠軍。圖為中國隊隊員向觀眾致意。 (中新社)
亞運電子競技項目王者榮耀亞運版本決賽在杭州電競中心進行，中國隊以2:0戰勝馬來西亞隊，贏得冠軍。圖為中國隊隊員向觀眾致意。 (中新社)

本次杭州亞運會，電子競技首次成為亞運會正式競賽項目。在26日杭州電競中心舉行的「王者榮耀亞運版」決賽中，中國代表隊以2比0擊敗馬來西亞隊，獲得亞運史上的首枚電子競技金牌。此次電競決賽獲得超高關注度，多個社交平台登上熱搜，比賽現場不時爆發出熱烈的掌聲和歡呼聲。

據紅星新聞、青瞳視角報導，本次亞運中國隊有31名運動員參加電子競技項目，代表隊出征的「王者榮耀亞運版」運動員共6名，首局派出孫麟威（對抗路）、林恒（打野位）、池曉銘（中路）、徐必成（發育路）和蔣濤（遊走位）五名隊員首發出戰；第二局則是在打野位做出換人，此前一直首發的羅思源回到了出場陣容中。

相較此前兩場對緬甸、泰國隊比賽，決賽中國隊面臨的壓力陡增。馬來西亞隊實力不俗，兩局比賽均被拖入中後期才分出勝負，中國隊2-0的戰績來之不易。

決賽採取三局兩勝賽制。第一局的對決中，馬來西亞隊的進攻更為主動，中國隊則稍顯謹慎被對手拿下「首個擊倒」。直至局中，中國隊逐漸建立起明顯經濟（對局中升級裝備所需積分）優勢，奠定勝利基礎。

易邊再戰，中國隊第二局由隊長羅思源換下隊員林恒，羅思源積極主動的打法讓中國隊在第二局的對決中始終占據主動，順利拿下比賽。對決過程中，雙方每次遭遇戰都打出了高水平的戰術配合。

由於現場觀眾多數是2、30歲的年輕人，觀賽時不時熱烈歡呼，氣氛熱烈。在等待頒獎典禮的過程中，觀眾也是大聲高呼：「中國隊，金牌！」

報導指出，選手在賽後激動又開心地展示自己的金牌。徐必成表示，「開心和激動，滿腦子都是開心，能為國家拿下金牌」；羅思源則稱，此次亞運會經歷有成長，「電競教會了我很多」；蔣濤則說站在台上那刻，「非常光榮、自豪」。

亞運電競中國隊贏得冠軍，圖為中國隊教練李托（左）賽前與選手孫麟威討論。 (新華社...
亞運電競中國隊贏得冠軍，圖為中國隊教練李托（左）賽前與選手孫麟威討論。 (新華社)

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