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杭州亞運／「換徽章嗎？」成為選手比賽期間的流行語

中國新聞組／杭州26日電
土庫曼代表團成員（右）與志願者交換徽章。（中新社）
土庫曼代表團成員（右）與志願者交換徽章。（中新社）

杭州亞運西湖十景徽章、吉祥物「三小隻」徽章、中國傳統節日系列徽章……杭州第19屆亞運期間，多種主題徽章吸引人們的關注，交換徽章更是成為潮流。

新華社報導，走在亞運媒體村、亞運場館內，總時不時能看到有人的證件掛帶上別著各類亞運徽章，有些徽章「達人」更是在衣服、揹包上別滿，展示自己的「成果」。

「亞運三小隻太可愛了！忍不住在亞運特許商店裡買了些吉祥物的徽章。」看過杭州亞運開幕式的觀眾吳先生說，接下來他準備收集更多的徽章，留作紀念。

亞運徽章的獲取方式有亞運特許商店購買、展區領取以及自發交換等。有趣的是，自發交換讓亞運徽章儼然成了一種「社交貨幣」，流通方式則是不少人透過在展區領取或購買徽章後，再與對方免費交換，即使兩個人相互之間不認識、來自不同國家和地區。「換徽章嗎？」成為很多人的亞運社交開場白。

9月23日，國際奧委會主席巴赫來到亞運村裡的徽章交換中心，巴赫用他的一枚奧運五環徽章，交換了一枚杭州亞運吉祥物「蓮蓮」的徽章。他祝杭州亞運所有運動員好運「蓮蓮」，並享受在徽章交換中心交換彼此徽章的快樂。

一枚亞運徽章的「誕生」，需要歷經近20道工序，包括設計、建模型、模具組裝、壓鑄、拋光、電鍍、電泳、點漆、印刷、滴塑、裝配、包裝等，層層把關之後，產品才會從生產車間走向市場。

「除了生產官方指定的吉祥物徽章外，我們還自行設計周邊款式，經組委會審核通過後，生產出來投放市場，目前種類有30多款。」金鄉徽章廠董事長陳加樞說，「這段時間是特許商品生產的火爆期。乘著亞運的東風，我們徽章廠這幾日還在生產，預計亞運徽章產品總產值可達上億元。」

中國女足運動員王霜（左二）在運動員村展示剛剛交換到的徽章。（中新社）
中國女足運動員王霜（左二）在運動員村展示剛剛交換到的徽章。（中新社）
杭州亞運23日開幕，位於主媒體中心紀念品商店所販售部分周邊商品都融入當地特色，例...
杭州亞運23日開幕，位於主媒體中心紀念品商店所販售部分周邊商品都融入當地特色，例如：結合西湖十景樣式的紀念徽章。（中央社）

杭州亞運 運動員 奧運

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