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1天2破紀錄 覃海洋百米蛙泳封王 奧運冠軍汪順、蝶后張雨霏奪金

中國新聞組／杭州26日電
中國選手覃海洋25日以57秒76的成績奪得男子100米蛙泳冠軍，並創造新的亞運紀錄。（新華社）
中國選手覃海洋25日以57秒76的成績奪得男子100米蛙泳冠軍，並創造新的亞運紀錄。（新華社）

杭州亞運，中國游泳選手表現精采，覃海洋25日在男子蛙泳100米比賽以57秒76成績獲得金牌，繼預賽後再次刷新亞運紀錄。奧運冠軍汪順24日在男子200米個人混合泳決賽中，以1分54秒62創造新的亞洲紀錄。而中國「蝶后」張雨霏24日在女子200米蝶泳決賽中，以2分05秒57打破亞運紀錄成功衛冕，為中國泳軍摘得本屆賽事首金。 

來源：YouTube

綜合媒體報導，24日的200米混合泳，覃海洋以1分57秒41成績拿下銀牌。談到這個略帶「打醬油」屬性的項目，覃海洋說得很坦誠：「總體來說挺滿意的，我今年才恢復到1分57秒的水平，這次達到最好狀態，我真的對1分57秒41的成績很滿意了。」

覃海洋還透露：「未來可能會有把200混列入主攻這樣的想法，但是巴黎奧運周期應該還是專注在蛙泳項目上。」

談及此次亞運會計畫，覃海洋說：「希望所有項目都盡力創造自己的最好成績，亞運最希望打破50米蛙泳的世界紀錄。」

中國選手汪順24日以1分54秒62的成績獲男子200米個人混合泳冠軍。（新華社）
中國選手汪順24日以1分54秒62的成績獲男子200米個人混合泳冠軍。（新華社）

29歲的汪順是第四次參加亞運，記憶猶新的依然是2010年廣州亞運。「那時候我是新人，第一次站在亞運的舞台上，與亞洲對手們在同一個泳池競技，現在回想起來依然熱血澎湃。」

杭州亞運開幕前，汪順得知他將以最後一名火炬手的身分點燃主火炬。「作為一名浙江人，家鄉要辦一屆中國特色、浙江風采、杭州韻味的亞運賽事，如何以運動員身分把中國最精采的一面呈現給全世界、全亞洲的觀眾們，是我們的義務、榮譽和驕傲。」汪順說。

而25歲的張雨霏則是在賽前就給自己設下了「大目標」：在杭州亞運收穫7金，拿下本屆亞運「最有價值運動員」。

從7月福岡世錦賽歸來，張雨霏在賽場上愈發游刃有餘。轉戰大運會賽場，她九戰九捷，賽後張雨霏關於「獎牌多到櫃子裝不下」的調侃一度登上熱搜，她也坦言能開始安心接受外界給她冠上的「蝶后」稱號。

中國選手張雨霏24日以2分05秒57的成績獲得女子200米蝶泳冠軍，並打破賽會紀...
中國選手張雨霏24日以2分05秒57的成績獲得女子200米蝶泳冠軍，並打破賽會紀錄。（新華社）

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