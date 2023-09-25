我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指回升0.4% 中止連跌4天

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

杭州亞運／68元砍30元 亞運外籍客學會「討價還價」逗樂店主

中新社／杭州25日電
圖為遊人在亞運特許商品店外排隊購物。(中新社)
圖為遊人在亞運特許商品店外排隊購物。(中新社)

杭州亞運此間正在進行。比賽閑暇，前往杭州市區遊玩購物成為不少外籍參賽者的選擇。一個有趣的現象是，不少外籍友人在購物消費時都學會了價格對半砍、轉身假裝離開等「入鄉隨俗」的「砍價」方法。

錢江服裝小商品市場位於杭州鬧市區，這裡成為多個國家（地區）運動員、教練員購物的選擇。近日，吉爾吉斯運動員前往錢江服裝小商品市場「進貨」的視頻就在中國社交媒體上受到關注，杭州本地的網友們評論表示「太接地氣了！」「老杭州的市場都被他們玩明白了！」

「他們都是高高的，來購物一買就買好幾件。」錢江服裝小商品市場的一位店主王欣說，「進店之後還要先和我們合照，雖然聽不懂他們說什麼，但能感受到他們非常熱情。」

熱情之餘，店主們也領略到了他們的「砍價」功底。伊朗體操項目裁判哈米德來到一家包袋店，準備購買一個背包帶回國送給妻子，面對68元（人民幣，下同）的價格，哈米德邊搖頭邊在計算器上敲出「30」。店主李玲見哈米德直接對半砍價，急忙說：「這個價格給不了你，最少就是58元」。看到計算機上的數字變成了「58」，哈米德對李玲說「Down，down」，又在計算器上敲出「35」。 

在隨後的「交鋒」中，哈米德似乎已掌握砍價的精髓，他咬定35元的價格不鬆口。最終，李玲給出了最低40元的價格，此時的哈米德又拿出了另一個砍價的「絕招」——假裝轉身離開。這樣「地道」的表現把李玲逗樂了，最終哈米德如願以35元的價格帶走了喜愛的背包。

連日來，錢江服裝小商品市場中這樣的「砍價樂事」經常發生，小小的計算器成為外籍運動員和中國店主談價格的好工具。除此之外，為了更好地和外籍運動員溝通，店主們提前下載了多款翻譯軟件，並利用空餘時間學習一些常用的英語詞句，以便和運動員更順暢地交流。

市場及周邊社區還派出了專業的翻譯志願者，以應對更複雜的情況。「前兩天來了兩位足球運動員，因為買的衣服不太合身，想要修剪一下褲邊，我們志願者就帶著他們去和商家溝通，運動員如果要砍價，我們也會幫忙翻譯。」英語志願者馬曉薇說。

為了做好眼下的「國際貿易」，習慣使用移動支付的店主們現在也要在零錢儲備方面做足準備。記者看到，該市場一樓正中心設有一處人民幣零錢兌換點。中國郵政儲蓄銀行員工許澤鵬介紹，每天會有不同的銀行在零錢兌換點值班，商戶可以自行前往兌換零錢，兌換點也為他們準備好了零錢包，裡面有多種面值，確保商戶能與外籍運動員現金交易。

來到杭州最「地道」的小商品市場，讓不少外國友人對這座城市有了更新的印象。

來自叙利亞拳擊隊的醫務人員穆罕默德說：「這個市場很乾淨，商品也很齊全，這裡的老闆都很熱心。我去過很多地方，但杭州是我見過最美麗的城市，這裡的綠化做得很美，道路也很乾淨，我希望自己能享受接下來在杭州的時光。」

運動員 杭州亞運 足球

上一則

中國專家楊偉民：僅靠宏觀調控不能解決當前經濟問題

延伸閱讀

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽
杭州亞運／「換徽章嗎？」成為選手比賽期間的流行語

杭州亞運／「換徽章嗎？」成為選手比賽期間的流行語
杭州亞運第2天 中國拿下隊史第1500金 賽艇姑娘建功

杭州亞運第2天 中國拿下隊史第1500金 賽艇姑娘建功
亞運柔道／黃金得分賽扳倒日本衛冕軍 台「女王」連珍羚勇奪金牌

亞運柔道／黃金得分賽扳倒日本衛冕軍 台「女王」連珍羚勇奪金牌

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚