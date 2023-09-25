杭州亞運／68元砍30元 亞運外籍客學會「討價還價」逗樂店主

圖為遊人在亞運特許商品店外排隊購物。(中新社)

杭州亞運 此間正在進行。比賽閑暇，前往杭州市區遊玩購物成為不少外籍參賽者的選擇。一個有趣的現象是，不少外籍友人在購物消費時都學會了價格對半砍、轉身假裝離開等「入鄉隨俗」的「砍價」方法。

錢江服裝小商品市場位於杭州鬧市區，這裡成為多個國家（地區）運動員 、教練員購物的選擇。近日，吉爾吉斯運動員前往錢江服裝小商品市場「進貨」的視頻就在中國社交媒體上受到關注，杭州本地的網友們評論表示「太接地氣了！」「老杭州的市場都被他們玩明白了！」

「他們都是高高的，來購物一買就買好幾件。」錢江服裝小商品市場的一位店主王欣說，「進店之後還要先和我們合照，雖然聽不懂他們說什麼，但能感受到他們非常熱情。」

熱情之餘，店主們也領略到了他們的「砍價」功底。伊朗體操項目裁判哈米德來到一家包袋店，準備購買一個背包帶回國送給妻子，面對68元（人民幣，下同）的價格，哈米德邊搖頭邊在計算器上敲出「30」。店主李玲見哈米德直接對半砍價，急忙說：「這個價格給不了你，最少就是58元」。看到計算機上的數字變成了「58」，哈米德對李玲說「Down，down」，又在計算器上敲出「35」。

在隨後的「交鋒」中，哈米德似乎已掌握砍價的精髓，他咬定35元的價格不鬆口。最終，李玲給出了最低40元的價格，此時的哈米德又拿出了另一個砍價的「絕招」——假裝轉身離開。這樣「地道」的表現把李玲逗樂了，最終哈米德如願以35元的價格帶走了喜愛的背包。

連日來，錢江服裝小商品市場中這樣的「砍價樂事」經常發生，小小的計算器成為外籍運動員和中國店主談價格的好工具。除此之外，為了更好地和外籍運動員溝通，店主們提前下載了多款翻譯軟件，並利用空餘時間學習一些常用的英語詞句，以便和運動員更順暢地交流。

市場及周邊社區還派出了專業的翻譯志願者，以應對更複雜的情況。「前兩天來了兩位足球 運動員，因為買的衣服不太合身，想要修剪一下褲邊，我們志願者就帶著他們去和商家溝通，運動員如果要砍價，我們也會幫忙翻譯。」英語志願者馬曉薇說。

為了做好眼下的「國際貿易」，習慣使用移動支付的店主們現在也要在零錢儲備方面做足準備。記者看到，該市場一樓正中心設有一處人民幣零錢兌換點。中國郵政儲蓄銀行員工許澤鵬介紹，每天會有不同的銀行在零錢兌換點值班，商戶可以自行前往兌換零錢，兌換點也為他們準備好了零錢包，裡面有多種面值，確保商戶能與外籍運動員現金交易。

來到杭州最「地道」的小商品市場，讓不少外國友人對這座城市有了更新的印象。

來自叙利亞拳擊隊的醫務人員穆罕默德說：「這個市場很乾淨，商品也很齊全，這裡的老闆都很熱心。我去過很多地方，但杭州是我見過最美麗的城市，這裡的綠化做得很美，道路也很乾淨，我希望自己能享受接下來在杭州的時光。」