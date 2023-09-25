我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

貴州煤礦運輸膠帶起火 造成16死 出事前還獲表揚

中國新聞組／北京25日電
貴州盤江精煤股份有限公司曾發文表示山腳樹礦進行了反「三違」、查隱病患工作。（取材自公司官微）
貴州盤江精煤股份有限公司曾發文表示山腳樹礦進行了反「三違」、查隱病患工作。（取材自公司官微）

貴州盤州市盤關鎮山腳樹煤礦昨早8時10分左右發生火災，導致16人被困。目前火勢雖已撲滅，但這16人已無生命跡象。就在事發前，該煤礦在安檢方面曾獲得官方通告表揚。

由盤州市委宣傳部發布的訊息指出，據初步判斷，這場火災的發生原因為運輸膠帶著火。火災發生後，礦山救護隊即前往施救，目前火勢已撲滅，現場溫度和氣體等數值已恢復正常，目前正展開各項善後相關工作。

公開資料顯示，涉事煤礦公司為貴州盤江精煤有限公司（下稱「盤江股份」）山腳樹煤礦，該煤礦曾獲得「2022年全國工人先鋒號」稱號。

據Wind資料，盤江股份是貴州省六盤水市的一家大型國有企業，實際控制人為貴州省國資委，第一大股東是貴州省國資委旗下的貴州能源集團有限公司。

就在本月初，盤江股份曾發布公告，大讚山腳樹煤礦重視安全問題。公告稱，近日，山腳樹礦在反「三違」、查隱患上狠下功夫，堅持開展安全檢查，預防和杜絕事故發生。

但天眼查的內容顯示，今年5月19日，盤江股份曾因安全生產違法被官方罰款6.8萬元（人民幣，下同，約9317美元）。此外，山腳樹礦最近兩年多次受到監管部門處罰，其中一次是煤礦提供虛假情況，被罰款11萬元。

2018年，山腳樹煤礦也曾發生一起安全生產事故。據煤礦安全網顯示，2018年4月18日，盤江股份山腳樹礦採一區發生一起運輸事故，造成一人死亡。事發後，當局僅用罰款了事，被罰款的為礦黨委書記在內12人。

上一則

黎智英坐牢將滿千日 國際組織籲英首相蘇納克營救

下一則

救經濟 官方調降房貸利率 上億居民「有感」

延伸閱讀

中國貴州煤礦發生火災 16人罹難

中國貴州煤礦發生火災 16人罹難
夏威夷茂宜島火災 北美洲台灣商會捐款助重建

夏威夷茂宜島火災 北美洲台灣商會捐款助重建
DNA核實 茂宜島火災降至97死 失蹤人數從41人減為31人

DNA核實 茂宜島火災降至97死 失蹤人數從41人減為31人
孟加拉市場凌晨爆火災 數百間店陷火海燒毀 6小時才撲滅

孟加拉市場凌晨爆火災 數百間店陷火海燒毀 6小時才撲滅

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里