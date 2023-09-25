貴州煤礦運輸膠帶起火 造成16死 出事前還獲表揚

貴州盤江精煤股份有限公司曾發文表示山腳樹礦進行了反「三違」、查隱病患工作。（取材自公司官微）

貴州盤州市盤關鎮山腳樹煤礦昨早8時10分左右發生火災，導致16人被困。目前火勢雖已撲滅，但這16人已無生命跡象。就在事發前，該煤礦在安檢方面曾獲得官方通告表揚。

由盤州市委宣傳部發布的訊息指出，據初步判斷，這場火災的發生原因為運輸膠帶著火。火災發生後，礦山救護隊即前往施救，目前火勢已撲滅，現場溫度和氣體等數值已恢復正常，目前正展開各項善後相關工作。

公開資料顯示，涉事煤礦公司為貴州盤江精煤有限公司（下稱「盤江股份」）山腳樹煤礦，該煤礦曾獲得「2022年全國工人先鋒號」稱號。

據Wind資料，盤江股份是貴州省六盤水市的一家大型國有企業，實際控制人為貴州省國資委，第一大股東是貴州省國資委旗下的貴州能源集團有限公司。

就在本月初，盤江股份曾發布公告，大讚山腳樹煤礦重視安全問題。公告稱，近日，山腳樹礦在反「三違」、查隱患上狠下功夫，堅持開展安全檢查，預防和杜絕事故發生。

但天眼查的內容顯示，今年5月19日，盤江股份曾因安全生產違法被官方罰款6.8萬元（人民幣，下同，約9317美元）。此外，山腳樹礦最近兩年多次受到監管部門處罰，其中一次是煤礦提供虛假情況，被罰款11萬元。

2018年，山腳樹煤礦也曾發生一起安全生產事故。據煤礦安全網顯示，2018年4月18日，盤江股份山腳樹礦採一區發生一起運輸事故，造成一人死亡。事發後，當局僅用罰款了事，被罰款的為礦黨委書記在內12人。