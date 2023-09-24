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杭州亞運開幕酷又炫 「巨型」火炬手跨越錢塘江

中國新聞組／杭州24日電
第19屆亞洲運動會開幕式23日在杭州舉行，巨型虛擬火炬手點燃主火炬。（新華社）
第19屆亞洲運動會開幕式23日在杭州舉行，巨型虛擬火炬手點燃主火炬。（新華社）

第19屆亞運會開幕式昨晚在浙江杭州奧體中心主體育場（大蓮花）舉行，由國家主席習近平宣布開幕。開幕式主題為「潮起亞細亞」，融入裸眼3D視效等科技呈現詩畫江南，展現東方美學與綠色亞運的魅力。亞運史上首個「數實融合」的點火儀式，承載著億萬人熱情的虛擬火炬手，如同發光巨人走過錢塘江，和浙江籍游泳運動員汪順「共同點燃」主火炬，場面震撼。

因新冠疫情而延期一年的杭州亞運，來自45個國家和地區1萬2000多名亞洲運動員，在「我們的亞細亞」背景音樂中，揮舞旗幟進場。中國體育代表團886名運動員由世界游泳冠軍覃海洋、女籃隊長楊力維兩位旗手帶領，引來全場歡呼。習近平在21時許宣布杭州亞運開幕後，亞奧理事會會旗入場，羽毛球運動員鄭思維、乒乓球運動員孫穎莎代表全體運動員宣誓。

據北京青年報，8位持亞奧理事會會旗出場的執旗手，對中國體育皆有巨大貢獻，包括跳水奧運冠軍郭晶晶、中國奧運史上首金得主許海峰、奧運蛙后羅雪娟、中國奧運史上唯一田徑直道競速冠軍孫海平、中國首位男子擊劍奧運冠軍仲滿、中國第一位冬季奧運會獎牌獲得者的速滑運動員葉喬波、稱霸80年代的女排選手張蓉芳以及體操名將樓雲等。

新華社報導，杭州亞運開幕式十大精采時刻，除習近平宣布開幕、中國體育代表團亮相外，還有以裸眼3D視效呈現的煙雨江南西湖蓮開，以AR技術連接古今的拱宸橋，潮水流動與翻湧都經精準「數位流體解算」技術計算的錢塘潮湧，首次將3D雙威亞技術應用於大型運動場的男女演員與潮共舞，猶如水墨畫的「潮汐樹」，吉祥物「江南憶」破水而出，以及觀眾席中近百扇「幸福之門」同時開啟時的全場萬人合唱。

第19屆亞運會開幕式23日在浙江杭州奧體中心體育場舉行。圖為開幕式文藝演出。（中...
第19屆亞運會開幕式23日在浙江杭州奧體中心體育場舉行。圖為開幕式文藝演出。（中新社）

最後的「數位點火」是開幕式高潮。承載著透過數碼科技參與億萬人參與點火的「數位火炬手」在AR特效助力下，跨越錢塘江來到現場上空，奔向主火炬塔。 19根機械柱緩緩立起，「數位火炬手」與現場最後一棒火炬手汪順共同點燃主火炬塔，是亞運史上首個「數實融合」點火儀式的全新體驗，引來全場歡呼。

據潮新聞，杭州亞運會主火炬，是亞運史上第一次用綠色甲醇當火炬燃料。此次亞運會使用的綠色甲醇，是由捕集回收的二氧化碳與氫氣經催化反應合成。

中國女子雙槳奪首金

女子輕量級雙人雙槳24日進行比賽，中國鄒佳琪、邱秀萍奪冠，不僅是杭州亞運的首枚金牌，更是中國代表團的首金。

中國代表團旗手覃海洋（前右）、楊力維（前左）。（新華社）
中國代表團旗手覃海洋（前右）、楊力維（前左）。（新華社）

運動員 奧運 杭州亞運

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