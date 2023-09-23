任正非談美打壓：華為會愈來愈困難 但也愈來愈興盛

華為創始人任正非(右)今年7月與南開大學新聞傳播學院院長、科技日報前總編輯劉亞東對談全文近日曝光。（取材自今日頭條）

華為 創始人任正非 日前與大學生談話時，讚蘋果手機做得好「是華為老師」，引起輿論熱議。任正非今年7月時的一段對談全文21日再度曝光。任正非表示，美國的先進文化還是要學習，「我們從來沒說過打倒美國」。而面對美國的制裁與打壓，他則稱「華為會愈來愈困難，但也會愈來愈興盛」。另外，任正非表示，不學英文的農村孩子永遠是農民。

據證券時報報導，南開大學新聞傳播學院院長、科技日報前總編輯劉亞東與任正非7月在深圳一間咖啡廳的對話全文最新曝光。在這次交談過程中，任正非表達幾個重要觀點。

針對在美國制裁與打壓下，華為會選擇什麼樣的發展方向？任正非認為，應建立一套比美國好的標準體系，供中國與全世界使用。

他進一步說明，中國將來如果建立自己的標準體系，那麼這個標準體系「一定會比美國的好」。美國的標準是從1970年代開始建立的，已經50多年了，「他們的衣服補來補去，到處都是補丁，我們這幾年新做衣服，為什麼還要照它那個標準做呢？我們直接做比美國好的標準。除了中國用，全世界都會用。」

而面對劉亞東提問，任正非一直強調基礎研究的重要性，而且在這方面要向美國學習，究竟該向美國學習什麼？任正非指出，基礎研究離不開基礎教育 ，而基礎教育是國家的責任，沒有好的基礎教育就培養不出頂尖人才。

他提到，西方的名校都沒有教材，採用開放式教學，老師自己也沒有結論，學生作業也只要求思路正確，「我們要借鏡這種教育模式」。

任正非表示，中國應該學習別人的長處，要創造出國家的價值。「這個世界上就一個賈伯斯啊，那我們中國有沒有賈伯斯？應該是有的啊，很多聰明的小孩都很厲害的」，他強調，美國還是有很多吸引人才的土壤，那中國也要有這種土壤來吸引高層次人才。

他並呼籲，國家應該要重視「不能直接創造價值」的研發人員，要讓他過著體面的生活。因為沒有體面生活，誰都不會去做。當「只能跟著美國屁股後面去跑，這個國家永遠不可能領先世界」。

另據觀察者網報導，在對話中，被問到中國教育當前最需要改進的是什麼？任正非說：「你跟西方競爭，競爭什麼呢？靠資源不可能，我們就是要透過文化振興，把錢賺回來。教育為什麼重要呢？天才都是從少年中產生的。中小學齊步走、同質化教育，把天才給埋沒了。孔子都講因材施教。現在有人說，不要學英文。不學英文，農村孩子永遠是農夫。你不學英文，將來在這個世界怎麼就業啊？」

不少網友引述任正非主張的「學英文」觀點，批評將英語四六級與學位脫鉤的西安交通大學，稱「反英文風氣大可不必」。