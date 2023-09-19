猴痘在中擴散 首現5女性病例

面對猴痘確診病例日益增多，中國已有多家藥廠展開猴痘疫苗研發。（新華社）

中國國家衛健委公告，9月20日起將猴痘 納入「乙類傳染病」管理。而中國疾控中心發布檢測 報告顯示，中國8月新增501例猴痘確診病例，並首次報告5例女性病例。學者警告，出現女性感染者，意味著猴痘感染人群進一步擴大。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛向人民日報指出，從此次報告，病例中的女性感染者，發病前21天內均有異性性接觸史，因此透過異性性接觸感染的可能性大。

總體上說，猴痘透過性接觸以外的接觸方式傳播風險低，因此對一般人來說，只要性伴侶雙方沒有不潔性行為，感染的風險極低，在女性群體中出現大範圍傳播的可能性也極低。

中國疾控中心通報，根據流行病學調查分析，中國當前猴痘疫情，98.9%病例為男性，92.5%病例明確為男男性行為人群。

北京 佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，過去3個月，絕大多數猴痘感染都發生在男男性行為比較活躍的群體中。但從傳播途徑，無論男女，如果發生皮膚密切接觸，就有被感染的風險。

李侗曾表示，由於感染者的皮疹液中攜帶病毒，一旦病毒透過皮膚傷口或黏膜上的細微傷口進入身體，就容易引發感染。一些男性感染者也會與女性發生性行為，因此出現女性感染者是自然情況。

此前國外已出現猴痘女性感染者。李侗曾示警，未來女性感染者數量可能會增加，甚至可能出現家庭內傳播，例如老人和孩子被傳染了，但機率較低。

他提醒，要盡量避免和健康狀況不明的人發生密切接觸，尤其是出現發燒、皰疹的人群。當個人身上有傷口時，外出乘坐公共交通工具和前往人員密集場所，要注意使用OK繃、無菌紗布覆蓋傷口，避免意外接觸感染。感染者本人也應做好自我隔離。