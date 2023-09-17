不給子女添麻煩 85歲重慶前首富尹明善住進養老院

重慶前首富、力帆集團創辦人尹明善低調住進養老院，家族也淡出力帆科技。(取材自時代周報/視覺中國圖)

今年85歲的重慶前首富、力帆集團創辦人尹明善，近日低調住進泰康旗下的養老院 渝園。時代周報報導，力帆集團破產 重整三年，外界期待創始人東山再起的劇情並沒有發生，這位老人住進養老院後，外界意識到，他這次是真的退休了，而尹明善家族也淡出力帆科技。

報導指出，據泰康之家渝園官方消息，8月29日上午，尹明善在泰康之家·渝園正式辦理了入住手續，成為泰康之家·渝園社區首位預訂居民。曾經給尹明善做過多年秘書的王燕說：「老爺子的思想一直比較開明，這是老爺子自己的決定。」

此事並非突然，在2022年9月泰康渝園開業倒計時一周年活動上，尹明善曾解釋過自己為什麼會選擇養老院。「我兒女雙全，房子也很大，有錢居家養老，什麼都不愁。但80歲後，我慢慢改變了我的養老觀念。首先，我不能『養兒防老』，子女是養來愛的，生兒育女是我們愛的需要。我認為不能靠我的兒女養老，無論多大年紀，我都要愛我的子女，少給子女添麻煩，甚至不給他們添麻煩。」

是請保母還是去養老機構，尹明善曾經反覆斟酌，他認為，保母要洗衣、做飯、收拾屋子乃至日常就醫，不分晝夜，十分辛苦，相對而言這種照護又不夠專業。「養老機構有細緻和專業的分工，工作人員專業，所以我認為養老機構會比保母要做得更好一些。」他表示。

有了這個想法後，在2021年尹明善和兩個老同學相邀，一起去泰康成都蜀園試住了一個星期，確實感到符合其養老需求，所以選擇了泰康之家。

在重慶，尹明善幾乎無人不曉，他也被外界看作是重慶民營經濟拚搏的一面旗幟。

尹明善的人生跌宕起伏，堪稱傳奇：1992年投筆從商，54歲高齡下海創業，從造摩托再到汽車，從產業到足球 ，再到上市，力帆成為重慶民營經濟的一個標竿，曾連續多年入選中國企業500強，力帆股份也於2011年上市，尹明善家族帳面資產超110億人民幣，他也成了重慶首富。

商海浮沉，產業巨變，尹明善最終沒能把力帆從傳統汽車廠帶向新能源汽車時代。力帆仍在，只不過已經更名叫力帆科技，並且融入吉利集團體系成為其新能源汽車換電平台。從司法重整後吉利汽車入主這三年，尹明善家族逐漸在力帆的體系中淡化。

力帆科技董秘辦投資者關係對時代周報表示：「從重整之後，尹明善家族成員就已經沒有在上市公司上班，目前看到還有任職，是因為部分公司的債務訴訟還沒有清理完畢，不能直接卸任。」

一名在力帆工作多年的員工透露，「這很正常，原來確實有傳統家族式管理問題，吉利進來後都在進行梳理改正。相關家族人員就職越來越少。」